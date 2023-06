Deux pompiers de Dordogne luttent contre les mégafeux au Canada

Ils luttent contre un feu hors de contrôle qui s'étend sur 12 000 hectares, l'équivalent de la surface de la métropole de Bordeaux. Étienne Vilatte et Mikaël Gobin, pompiers professionnels en Dordogne, se sont portés volontaires pour venir en aide à leurs collègues au Canada. Six millions d'hectares de forêt ont brûlé depuis janvier dans le pays, une superficie 18 fois supérieure à la moyenne des dix dernières années.

Acheminés au cœur du brasier en hélicoptère

Étienne Vilatte, de la caserne de Sarlat, et Mikaël Gobin, pompier professionnel à Périgueux et volontaire à La Roche-Chalais, sont partis mercredi 7 juin pour la province du Québec. Ils effectuent une mission de 21 jours avec 109 autres pompiers Français. À leur arrivée, ils ont d'abord été formés par leurs collègues canadiens, qui utilisent des techniques très différentes des Français pour éteindre les incendies.

Étienne Vilatte et Mikaël Gobin luttent contre les flammes dans d'immenses forêts humides de la province du Québec, au Canada. - Mikaël Gobin - SDIS 24

"En France on attaque par les flans, les côtés du feu, et on le réduit. Pour ensuite attaquer le front de feu", détaille Étienne Vilatte. Alors qu'au Canada, "quand il n'y a pas de risque ils laissent un peu brûler, dès qu'il y a des risques ils mettent tous les moyens, autant de personnel qu'il en faut". Les pompiers sont acheminés en hélicoptère jusqu'au cœur du brasier, par équipes de quatre. "C'est le meilleur moyen de nous transporter parce qu'il n'y a pas de pistes, rien. On éteint tout ce qu'il reste là où le feu est passé : les cendres, les fumeroles, tous les points chauds", ajoute le pompier de Sarlat.

Usés "physiquement, un peu mentalement"

415 feux sont actuellement en activité au Canada. Celui contre lequel luttent Étienne Vilatte et Mikaël Gobin, à dix heures de route au nord de la ville de Québec, est loin d'être le plus étendu. Les deux pompiers de Dordogne évoluent dans des immenses forêts, des "zones humides", décrit Mikaël Gobin. "On s'enfonce parfois jusqu'aux genoux. Ça ressemble à de la tourbe. Les arbres sont des épinettes, ça ressemble à des sapins, très inflammables, surtout l'après-midi avec l'augmentation des températures."

Les journées des pompiers en mission commencent à 5h du matin, jusqu'à 18h. "On déroule beaucoup de tuyaux, jusqu'à 1,2 km de tuyaux certains jours. Il faut imaginer cela dans des broussailles, dans des ronces, avec des belles pentes. Ça use physiquement, un peu mentalement, mais on tient le choc", raconte Étienne Vilatte. Les deux collègues seront de retour en Dordogne à la fin du mois de juin.