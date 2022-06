Deux scientifiques descendent la Loire en canoë pour analyser le fleuve

La Loire est étudiée de bout en bout par deux scientifiques en ce moment. Partis de la source du fleuve il y a un peu plus d'un mois, ils descendent en canoë le cours d'eau en direction de l'estuaire. Étape dans le Loiret, à Bou, ce lundi 6 juin, pour effectuer des prélèvements. L'objectif est d'étudier en quelque sorte l'ADN de la Loire, de recenser ce que l'on trouve dans l'eau en différents points, et de mesurer les taux de micro plastiques, pour ensuite pouvoir observer les évolutions de ces indicateurs.

Deux Ligériens à la manœuvre

Barbara Réthoré et Julien Chapuis sont tous les deux biologistes de formation. Originaires respectivement des régions d'Angers et de Nantes, ils sont très attachés à la Loire, qui fait partie de leur vie. "On s'est installés aujourd'hui sur les bords de Loire. La Loire est déjà dans mon paysage d'enfance (...) mon papa navigue dessus (...) j'ai vécu avec ces images de fleuve (...) je suis profondément attachée à la Loire" détaille Barbara.

Cet attachement, Julien en a pris conscience récemment : "Il s'est passé quelque chose pendant les confinements, où on a compris, mais de manière très intime, que là où on habite, c'est pas pour rien qu'on y vit. Et c'est notamment, et peut-être principalement, parce qu'on est juste à côté de ce fleuve qui a bercé nos vies depuis l'enfance."

Une méthode scientifique nouvelle

Les deux scientifiques utilisent une méthode relativement nouvelle pour étudier la Loire : l'ADN environnemental. "C'est une méthode assez révolutionnaire qui permet de collecter dans un milieu - ici c'est l'eau - les traces invisibles qui sont laissées par les vivants, y compris les humains. Elles sont issues de la dégradation de la peau, des poils, des plumes, des écailles (...) des gamètes, les cellules reproductrices", explique Julien. Une fois l'eau collectée, elle est filtrée, puis mise dans une capsule envoyée en laboratoire : "Elle nous permet, un peu à l'image d'une enquête de police scientifique, de remonter la trace jusqu'au propriétaire de cet ADN", ajoute le biologiste.

Si tout se déroule comme prévu, les deux aventuriers-scientifiques prévoient d'atteindre l'estuaire de la Loire aux alentours des 23 et 24 juillet prochains. Pour les résultats de leurs prélèvements, il faudra encore un peu patienter : ils devraient être dévoilés en début d'année prochaine. Vous pouvez en attendant suivre leur aventure sur leur site internet NatExplorers.