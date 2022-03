Deux semaines après les tempêtes Eunice et Franklin, des arbres toujours à terre au parc du Héron

Il y a deux semaines, le 21 février, le calme revenait sur le Nord et le Pas-de-Calais, après les tempêtes Eunice et Franklin. Le déblaiement des arbres arrachés se poursuit. A Villeneuve d'Ascq, au parc du Héron, plusieurs centaines d'arbres ont été touchés, du jamais vu en 20 ans.

Le calme après la tempête. Il y a deux semaines, le 21 février, c'était la fin d'une période de quatre jours où les tempêtes Eunice et Franklin ont balayé le Nord et le Pas-de-Calais, avec des vents jusqu'à 170 km/h. Deux semaines après, -vous l'avez sans doute constaté si vous vous êtes promenés dans les forêts, les parcs et les jardins- de nombreux arbres déracinés sont toujours à terre.

Au parc du Héron, à Villeneuve d'Ascq, près de Lille, plusieurs centaines d'arbres ont été touchés, un record ces 20 dernières années. Cela fait maintenant deux semaines que les équipes sont à pied d'œuvre pour les dégager des allées, tronçonner les branches encore menaçantes. "On a procédé par priorités", explique Etienne Fortin, responsable d'unité fonctionnelle du canal de Roubaix Val de Marque à la Métropole européenne de Lille, "nos équipes sont mobilisées exclusivement pour cela. Il a d'abord fallu sécuriser le bord des chemins, pour que progressivement les promeneurs puissent revenir. Maintenant, on commence seulement à travailler sur le cœur des boisements".

Les branches sont broyées et transformées en copeaux, du "mulch" utiliser au pied des plantations ou pour matérialiser des allées. © Radio France - Cécile Bidault

Que deviennent les arbres déracinés ?

Certains arbres resteront à terre, la nature fera son œuvre, et l'humus servira pour préserver la biodiversité. D'autres sont tronçonnés, et transformés en copeaux, c'est ce qu'on appelle du mulch, qui sera utilisé dans le parc ou les communes alentours. Certains troncs d'arbres deviendront du mobilier, des tables, des bancs en bois pour les promeneurs du parc du Héron. "Tout ce qui est tombé est recyclé sur place" précise Etienne Fortin.

Certains tronc d'arbres sont transformés en mobilier en bois. © Radio France - Cécile Bidault