Deux-Sèvres : 2.000 manifestants toujours mobilisés en bordure de Sainte-Soline contre le projet de bassine

2.000 manifestants sont toujours rassemblés sur un campement en bordure de Sainte-Soline, selon la préfecture des Deux-Sèvres. Ils protestent contre l'implantation de bassines le long de la Sèvre Niortaise. 1.500 gendarmes sont également déployés, pour protéger le chantier de la plus grosse bassine, à Sainte-Soline. Samedi, des opposants au projet se sont introduits sur le site .

2.000 manifestants toujours présents

Les opposants aux bassines ne comptent pas lâcher le mouvement. Des centaines de tentes et de camping-cars sont toujours installés, sur un terrain privé prêté par un agriculteur devenu "anti-bassine". Stands de ravitaillement et toilettes sèches ont été montés. L'ambiance est beaucoup plus calme que la veille.

Des balades naturalistes sont prévues pour ramasser les restes des projectiles dans les champs. Sous le chapiteau principal, certains discutent des suites à donner au mouvement. D'autres construisent un fortin en bois, une vigie pour observer les mouvements sur le chantier.

Des manifestants construisent une vigie pour observer le chantier de la bassine de Sainte-Soline, de 16 hectares. © Radio France - Sarah d''Hers

Plus de 100 blessés lors de la première journée de manifestation

Les organisateurs du rassemblement prévoit une action de désobéissance civile à 14h. La manifestation de samedi a tourné à la violence. 61 gendarmes ont été blessés, dont "22 sérieusement", selon le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin. Côté opposants, le collectif "Bassines Non Merci", a dénombré 50 blessés, dont cinq hospitalisés. "Je rappelle que la manifestation demeure interdite, donc tout acte visant à se rassembler ou tenter à nouveau d'entrer sur le site de la réserve sera de nouveau écarté", a rappelé la préfète des Deux-Sèvres, Emanuelle Dubée, sur France Info.

Interrogé sur la même antenne, le ministre de l'agriculture, Marc Fesneau estime que les projets de bassines "sont un plus et un mieux par rapport à la situation actuelle ou la situation d'il y a 10 ans et c'est ça qu'il faut défendre parce que sans eau, il n'y a pas d'agriculture". Il ajoute : "Nous considérons qu'il est d'intérêt général d'éviter de pomper dans les nappes au printemps et en été avec par ailleurs, des engagements des agriculteurs sur la réduction du prélèvement d'eau".