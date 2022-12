Deux-Sèvres : à la découverte de la Leucorrhine à gros thorax, espèce menacée de libellule

La conférence des Nations Unies sur la biodiversité, la Cop 15 est réunie jusqu'au lundi 19 décembre à Montréal au Canada avec un défi énorme : tenter de sceller un accord historique, "dernière chance" de sauver les espèces et les milieux naturels d'une destruction irréversible. Un million d'espèces sont menacées d'extinction. "L'humanité est devenue une arme d'extinction massive", avait tonné le secrétaire général de l'ONU, à l'ouverture du sommet.

ⓘ Publicité

Des espèces en danger, il y en a dans le Poitou comme la Leucorrhine à gros thorax. C'est une libellule que l'on trouve sur un seul site dans les Deux-Sèvres, à Boussais, entre Parthenay et Thouars. Une espèce menacée à l'échelle européenne. Elle mesure environ 3 cm, elle est majoritairement noire avec des taches rouges et chez le mâle une dernière tache sur l'abdomen jaune. Elle fait partie de ces libellules qui gardent les ailes ouvertes quand elle est posée.

Impact de la sécheresse

Le réchauffement climatique menace son habitat. "Cette espèce est compliquée parce qu'elle a besoin de petites mares souvent en milieu acide donc sur des landes ou des tourbières. Et ces mares ont tendance à disparaître avec les sécheresses", explique William Cheyrezy, chargé de mission à Deux-Sèvres nature environnement. "On est inquiet sur la longue durée. Cette année, on a quand même eu plusieurs centaines de kilomètres de cours d'eau à sec, des mares qui sont encore à sec, l'eau n'est pas totalement revenue. A voir l'année prochaine si les individus de cette année ont réussi à se reproduire". Une libellule également menacée par les espèces invasives ou la pollution due à l'activité humaine.

La Leucorrhine à gros thorax bénéficie d'un statut de protection. "Via ce statut, on peut débloquer des fonds pour mener des actions de restauration sur le milieu en particulier. Ça peut faire tenir une population. C'est pour ça sûrement qu'elle est encore là aussi", indique William Cheyrezy. Et c'est important car "elle fait partie des espèces ambassadrices. En protégeant celle-là, on protège aussi d'autres espèces liées aux zones humides et à ce milieu". Aujourd'hui, 59 espèces de libellule sont présentes dans les Deux-Sèvres.