Deux-Sèvres : dans nos jardins, protégeons les hérissons

Attention aux hérissons qui se trouvent dans nos jardins. Les tondeuses et autre outil type débroussailleuse peuvent leur être fatals. L'association Deux-Sèvres nature environnement alerte car en ce moment de nombreux hérissons arrivent blessés ou orphelins au centre de soin de la faune sauvage "l'Arche de Marie" à Echiré. "J'ai 27 bébés et j'en ai encore quatre qui arrivent tout à l'heure", raconte Marie Barbencey qui se presse pour aller donner le biberon au dernier arrivé, un bébé de moins de 15 jours.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une centaine de biberons par jour

Les biberons en ce moment, elle en donne "une centaine par jour, ça prend un temps fou". Des bébés qui peuvent se retrouver orphelins pour plusieurs raisons : parce que la maman a été écrasée sur la route, mangée par un chien ou à cause donc de nos outils des jardin. "Quand on tond trop près des haie, la tondeuse attrape les bords du nid et tue tout le monde, ou quelques uns seulement. La mère, quand elle a des tout petits petits, elle reste dessus. Donc elle va se sacrifier pour ses petits", explique Marie Barbencey.

Il ne faut pas non plus faire marcher les tondeuses automatiques la nuit. "C'est un élément qui bouge comme eux et ils peuvent le rapprocher d'un autre hérisson". Tous les conseils pour protéger les hérissons sont à retrouver ci-dessous.