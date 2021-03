Deux-Sèvres : l'opération "Fréquence grenouille" lancée au camp d'Avon par Geneviève Darrieussecq

"Fréquence grenouille", l'édition 2021 de l'opération de sensibilisation à la préservation des zones humides été lancée ce lundi 1er mars dans les Deux-Sèvres, au camp d'Avon, site d'entraînement de l'Ensoa, l'école des sous-officiers de Saint-Maixent. Car cette année le ministère des Armées soutient l'opération organisée par les conservatoires des espaces naturels.

L'Armée, c'est le premier propriétaire foncier de France

"Le ministère des Armées c'est 258.000 hectares sur le territoire français, c'est le premier propriétaire foncier de France. Ce sont majoritairement des espaces naturels. 45.000 hectares sont en Natura 2000", rappelle Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Comme le camp d'Avon à la frontière des Deux-Sèvres et de la Vienne. 870 hectares sur lesquels se trouvent 101 espèces dont certaines protégées. C'est le cas du crapaud sonneur à ventre jaune.

La population de crapaud sonneur à ventre jaune multipliée par dix

C'est le cas du crapaud sonneur à ventre jaune. En 20 ans, sa population a été multipliée par dix sur le site. "On est passé de 40 individus à plus de 400 par le maintien en eau d'ornières artificielles pour qu'ils puissent se reproduire", explique Justine Vidal chargée de mission au conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. "Il y a aussi la pie grièche écorcheur, l'outarde canepetière....", liste l'adjudant-chef Pascal, responsable du camp d'Avon. "Le but c'est d'employer zéro produit phytosanitaire sur le camp. On ramasse les munitions, on fait le tri sélectif comme tout le monde", précise-t-il.

Et la préservation de la biodiversité sur ses terrains pas le seul axe sur lequel travaille le ministère des Armées où il est existe un schéma de développement durable assure Geneviève Darrieussecq. "Nous travaillons d'arrache-pied à la rénovation thermique des bâtiments, notamment d'hébergement, au verdissement de notre parc de véhicules. Pas de nos avions Rafale pour l'instant encore que des études sont programmées pour faire évoluer la typologie des carburants que nous utilisons".

Geneviève Darrieussecq qui ne s'est pas exprimée sur sa probable candidature aux élections régionales lors de ce déplacement. Celle qui est aussi ancienne maire de Mont-de-Marsan dans les Landes pourrait conduire une liste LREM-Modem aux prochaines élections en Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a pas encore de désignation officielle.