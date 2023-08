Deux-Sèvres : les habitants de Lezay mobilisés contre le projet d'une usine de méthanisation

La résistance s'organise à Lezay face au projet d'une usine de méthanisation implantée à proximité de la commune, dans une zone protégée "Natura 2000". Le porteur du projet a obtenu un permis de construire en février 2023 auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, malgré l'avis défavorable du maire de la commune. Rassemblés au sein du collectif "Lezay Natura 2000", les habitants dénoncent l'absence d'enquête publique et d'étude d'impact sur l'environnement.

"Le porteur du projet a choisi d'installer l'usine dans une zone à forte incidence pour des espèces protégées comme l'Outarde canepetière, la Pie-grièche écorcheur, le Busard Saint-Martin", s'inquiète Florent Blanchard, porte-parole du collectif "Lezay Natura 2000". Il estime, par ailleurs, que le projet n'a pas d'intérêt pour la commune car elle n'est pas reliée au réseau de gaz : "l'usine va amener non pas du gaz à Lezay, mais à Saint-Léger-de-la-Martinière, en construisant un gazoduc de 12 kilomètres. Pour nous, cela n'a pas de sens d'implanter l'usine ici, dans une zone protégée, et à moins de 200 mètres des habitations". Les habitants craignent des nuisances visuelles et sonores, mais aussi une dépréciation "d'environ 30 %" de la valeur des biens immobiliers à proximité de l'usine.

D'après Florent Blanchard, l'activité dans l'usine risque d'être bien plus importante que ce qu'a déclaré le porteur du projet pour obtenir le permis de construire. "Il a présenté un dossier soumis à simple déclaration en déclarant que les effluents qui arriveraient sur site chaque jour seraient de 29,9 tonnes par jour, en dessous du seul des 30 tonnes par jour. Cela leur permet d’éviter une enquête publique et une étude d’impact. Mais cette unité comprenant trois méthaniseurs de 12 mètres de haut, une zone de stockage en plein air de 2750 mètres carrés et deux bâtiments de stockage également de 12 mètres de haut, est dimensionnée pour des volumes supérieurs", explique le porte-parole du collectif dans un communiqué. Une fois l'usine construite, le propriétaire a le droit de demander une extension au permis de construite. Il évitera ainsi l'enquête publique et l'étude d'impact.

Un recours contentieux bientôt déposé

Le maire de la commune, Olivier Gayet demande davantage de transparence. "Il faut que ce genre de projet soit clair aux yeux de tous pour être accepté. Je comprends l'intérêt des agriculteurs et de l'état de produire du gaz. Je ne suis pas contre la méthanisation, mais contre cette implantation dans une zone protégée. Il faut que la justice puisse apporter des éléments concernant l'ICPE (installations classées protection de l'environnement), et par rapport aux dimensionnements qui posent problème, et la distance par rapport aux habitations".

Le collectif "Lezay Natura 2000" a d'ores et déjà annoncé vouloir porter l'affaire devant le tribunal administratif avec un recours contentieux auquel va se joindre l'association "Deux-Sèvres Nature Environnement" et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. La mairie n'a pas encore décidé si elle se joint ou non à ce recours.