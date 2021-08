Deux-Sèvres : Naissance d'un lézard ocellé à Zoodyssée, une espèce menacée

Après les naissances de neuf visons d'Europe, Zoodyssée se réjouit de l'arrivée d'un lézard ocellé. Le parc animalier de la forêt de Chizé, dans le sud Deux-Sèvres est le seul en France à détenir un groupe reproducteur.

Ce lézard est le plus grand de France. Il peut mesurer jusqu'à 75 cm, queue comprise. Il s'agit d'une espèce menacée, classée vulnérable sur la liste rouge nationale. "Les populations ont baissé entre 80 et 95% depuis les années 50", indique Guillaume Romano, le directeur de Zoodyssée. Le parc essaie d'en reproduire tous les ans et ce n'était pas simple cette année en raison de la météo.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix