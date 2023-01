Deux-Sèvres : un chacal doré aperçu à deux reprises dans le Mellois

Ce sont des observations rarissimes. Un chacal doré a été aperçu à deux reprises sur le territoire de la commune de Saint-Coutant, le 15 et 22 janvier. L'animal est passé devant un piège à photo, ce qui a permis de l'identifier. La préfecture des Deux-Sèvres et l'Office Français de la Biodiversité précisent que des analyses et des vérifications ont été faites pour s'assurer qu'il s'agissait bien d'un chacal.

Une espèce qui vit principalement en Asie ou dans les Balkans

C'est la deuxième fois que cette espèce est aperçue dans le département. La première observation a eu lieu en 2021 sur la commune voisine de Sainte-Soline.

L'arrivée du chacal dorée en France est récente. L'animal a été vu pour la première fois en 2017 dans les Alpes. Il s'agit d'une espèce qui vit principalement en Asie mais aussi dans la région des Balkans. Les spécialistes observent néanmoins une dispersion d'individus isolés vers l'Europe de l'Ouest.

L'animal a pu être observé grâce à un piège à photo - GIASC Faisan Pel-BOIS-DIVE-BOULEURE/Préfecture Deux-Sèvres

Les autorités précisent que le chacal doré mesure environ entre 45 et 50 cm et pèse entre 7 et 17 kg. Il s'agit d'un charognard qui peut chasser de petites proies. Celui des Deux-Sèvres serait isolé et en dispersion. Aucune attaque sur l'homme n'a été recensée sur l'homme à ce jour.