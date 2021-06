Deux tonnes de boulettes d'hydrocarbures ramassées sur la plage de Solaro

Vêtus de combinaisons blanches, soixante pompiers et militaires de la sécurité civile ont été mobilisés pour faire face à cette nappe de pollution arrivant sur la côte est du sud de la Corse. Nappe résultant probablement de dégazages sauvages effectués par un navire actuellement toujours recherché par les enquêteurs.

La zone littorale, qui s'étend de Ghisonaccia à Porto-Vecchio, reste toujours sous haute surveillance, en cas de nouvelle vague. D'ailleurs, hier soir, c'est à Favone, que d'autres boulettes ont été découvertes. Une opération ramassage qui est donc amenée à se renouveler.

Ces boulettes ressemblent à des petites pierres noires sur la plage. Rien de bien impressionnant.

En quatre heures de travail, sécurité civile et pompiers ont débarrassé ces deux tonnes d'hydrocarbures, avec l'appui de la gendarmerie de Ghisonaccia. « Nous sommes-là pour faire les prélèvements de ces boulettes d’une cinquantaine de centimètres de large » indique le chef d'escadron Thierry Marquet.

à lire aussi Une nappe d’hydrocarbures de 35 kilomètres repérée au large des côtes corses

Plages et baignade interdites

Des prélèvements pour lesquels il a fallu prendre le maximum de précautions indique le lieutenant-colonel Jean-Noël Rigot, pour les pompiers de Haute-Corse. « Nous faisons un ramassage manuel, avec des personnels sous protection vestimentaire. Nous avons ramassé toutes les galettes visibles avant de les conditionner dans une benne. »

Pas de plage et pas de baignade pour les nombreux touristes déjà présents. Le préfet de Haute-Corse, François Ravier, attend le retour des laboratoires d'analyses. « Nous attendons à la fois les analyses de l’eau et des hydrocarbures. On verra ensuite si on peut lever l’interdiction de plage et de baignade. »

Au-delà des plages et du bord de mer, restent des interrogations sur l'état des fonds marins et les herbiers de posidonie. Selon les experts, si les rochers ne sont pas touchés, la catastrophe écologique sera évitée.