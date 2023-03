Deux tortues retrouvées échouées sur des plages landaises à quelques heures d'intervalle

"Des tortues, on n'en retrouve que deux ou trois par an sur nos côtes, affirme Pascal Ducasse, le correspondant local du centre de soins pour les tortues marines de l'aquarium de La Rochelle. Mais deux presque au même moment, c'est inédit". Ce vendredi 24 mars, une première tortue a été aperçue par deux personnes, échouée sur la plage de la Pointe de Capbreton. Le lendemain, une autre a été retrouvée une dizaine de kilomètres plus loin, sur la plage de l'Agreou, à Seignosse, malheureusement décédée. Toutes deux sont de l'espère caouanne.

Pascal Ducasse est allé récupérer la tortue de Capbreton, en situation d'hypothermie : "C'est une tortue habituée aux eaux tropicales. Sur nos côtes, elle avait froid. C'est d'ailleurs presque un miracle qu'elle ait été vue. En ce moment, les plages sont très encombrées avec la houle. Elle se trouvait au milieu de gros troncs". Il lui a prodigué quelques soins avant qu'elle ne soit emmenée ce dimanche au centre spécialisé de l'aquarium de La Rochelle, qui récupère et soigne toutes les tortues marines retrouvées échouées sur la côte atlantique.

Des causes naturelles

Florence Dell'amico, la responsable du centre, n'a pas vraiment été étonnée quand elle a été mise au courant : "C'est en période hivernale qu'il y a le plus d'échouages. Quand il y a des tempêtes, des gros coups de vent, les petites tortues sont ramenées vers les côtes et dérivent jusque sur les plages. Si le vent est sud-est, elles arrivent sur les côtes landaises. C'est vraiment une cause naturelle qui entraîne leur échouage". Un phénomène qui pourrait s'accentuer avec le réchauffement climatique : "Des tempêtes plus rapprochées et plus fortes, qui peuvent bouger les corridors de migration et obliger les tortues à expérimenter d'autres routes."

La tortue landaise va rejoindre les neuf pensionnaires actuelles du centre de soins. "Elle a vocation, bien sûr, à retourner dans son milieu naturel, expose Florence Dell'amico. Mais avec les tortues, il y a toujours un mot à avoir en tête : patience. Du fait de leur métabolisme, elles peuvent réagir lentement aux traitements". Les tortues caouannes, comme toutes les espèces de tortues marines, sont protégées, car menacées d'extinction.