Développement de l'éolien en Creuse : Pour la préfète de la Creuse "il faut savoir ce que l'on veut" !

Les anti éoliens ont manifesté ce week-end contre la multiplication des parcs éoliens en Creuse. Ils réclament plus de transparence et dénoncent le saccage de nos paysages.Invitée ce lundi matin de France Bleu Creuse, Magali Debatte, la préfète, leur répond.

Guéret, France

Le 31 décembre 2019, la préfète de la Creuse, Magali Debatte a autorisé par arrêté préfectoral la création de deux nouveaux parcs éoliens dans le département. Ce qui porte à cinq le nombre de sites éoliens en Creuse. Magali Debatte était ce lundi matin l'invitée de France Bleu Creuse. Retrouver son interview en vidéo ici.

Si l'on veut sortir du carbone, du nucléaire, il n'y a pas 36 solutions explique Magali Debatte. Il faut développer un mixte énergétique propre et l'éolien en fait parti. C'est une des raisons pour lesquelles dans les schémas à la fois nationaux et régionaux, le développement de l'éolien est prévu, mais pas que. C'est contre cela que les anti éoliens veulent s'exprimer, sensibiliser les élus, néanmoins c'est un mouvement qui va contre le vent de l'histoire, si l'on peut dire.

Il faut rappeler en Creuse, ce que représente l'éolien. C'est actuellement trois champs, trois petits champs avec une 20 aine d'éoliennes. Et j'ai autorisé deux nouveaux champs avec cinq et six éoliennes sur ces deux sites. En tout, si l'on compte ces sites, il y a une 15 aine de projets qui sont envisagés, imaginés sur le département à l'horizon 2030.

L'éolien, c'est aussi des retombées économiques significatives et là aussi, il faut savoir ce que l'on veut. Pour les élus, comme pour les populations, ceux sont des retombées qui se traduisent par des services publics en plus, pour la petite enfance, pour la fibre. Donc effectivement, on ne peut pas nier que l'éolien c'est du développement économique non négligeable.