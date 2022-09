Développement durable : fini les bouteilles d'eau pour les joueurs du Stade Lavallois

Les joueurs et le staff du Stade Lavallois n'utilisent plus d'eau en bouteilles mais des gourdes.

Tous les clubs de sport et à tous les niveaux font une consommation importante de petite bouteilles d'eau de source. Au Stade Lavallois qui évolue en Ligue 2 depuis cette saison, les dirigeants ont pris la décision de bannir ces bouteilles et ce mode de consommation d'eau qui génère beaucoup de déchets. L'un des axes de développement du club mayennais présidé par Laurent Lairy est en effet de réduire son impact environnemental.

L'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli précise : "nous avons supprimé toutes les bouteilles en plastique sur le centre d'entraînement des Gandonnières. Aujourd'hui, nous buvons de l'eau du robinet. Un filtre a été installé et nous avons des gourdes. Et cette mesure va s'étendre à d'autres lieux comme le stade Francis-Le Basser très prochainement. C'est quelque chose qui est important."

Cette mesure, si elle prise par de nombreux clubs professionnels, pourrait avoir un réel impact. Rien que pour les clubs professionnels de football, ce sont trois millions de bouteilles d'eau en plastique à usage unique qui sont consommées chaque année. En 2019, le site sportecolo.com expliquait : en Ligue 1, lors d'un déplacement chez un adversaire, un club visiteur demande 250 bouteilles d'eau de 50 cl pour son équipe.

Six déplacements en avion

Concernant les déplacements, le Stade Lavallois privilégie les voyages en car. Sur l'ensemble de la saison, ce sont six déplacements sur dix-neuf qui sont prévus en avion. L'équipe choisi le train lorsque c'est possible comme pour le déplacement à Grenoble le 8 octobre prochain. "Et ce n'est pas que pour des raisons économiques" précise bien Olivier Frapolli. "On aurait les moyens de prendre l'avion à chaque fois, mais c'est aussi pour des raisons écologiques. On a bien conscience qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Je pense que le football doit montrer l'exemple."