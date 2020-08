Devenez observateur des dauphins sur le littoral normand

Le Groupe d'étude des cétacés du Cotentin (Gecc) ravive le réseau "Observateurs des mammifères marins en Normandie". Le but : mobiliser les usagers de la mer, recueillir des informations et étudier l'évolution des populations de dauphins, veaux marins, phoques au large des côtes normandes.

Vous êtes passionné par la mer ? Vous avez envie de vous rendre utile pour la préservation des mammifères marins ? Devenez référent local du Groupe d'étude des cétacés du Cotentin (Gecc). L'association relance un réseau fondé au milieu des années 1990 : "Observateurs des mammifères marins en Normandie". "On va essayer de trouver des référents locaux dans les différents ports du littoral pour observer le milieu et gérer une petite équipe en local. L'objectif, c'est de recueillir le maximum d'informations sur les mammifères qui peuplent nos côtes", explique Jean-Marie Déan, le président du Gecc.

Plus de 500 dauphins dans l’ouest Cotentin

L'objectif est de faire remonter des informations (nombre approximatif d'individus, position, comportement, météo, etc.) et pouvoir assurer un suivi de populations de mammifères. Le réseau s'adresse aussi bien aux professionnels comme les pêcheurs, et les plaisanciers. Des observations qui peuvent se faire via une application : OBSenMer.

Le littoral normand est riche en espèces :

Une colonie de plus de 500 grands dauphins sédentaires , basée sur trois secteurs de l'ouest Cotentin, entre le nez de Jobourg et la baie du Mont-Saint-Michel

, basée sur trois secteurs de l'ouest Cotentin, entre le nez de Jobourg et la baie du Mont-Saint-Michel Une colonie de phoques aux Ecréhou, dans les îles Chausey, dans la baie des Veys et dans la baie du Mont-Saint-Michel

Des mammifères que l'on voit beaucoup cet été, très près des côtes voire dans les ports. "On s’est dit qu'avec _l'effet confinement_, les dauphins ont pu bénéficié de ce calme. Après, l'été, on a les maquereaux le long des côtes, et les dauphins suivent les bancs de maquereaux", souligne Delphine Eloi, référente régionale du réseau.

Espèces disparues

"Le but, c'est aussi de voir si certains mammifères reviennent. Quand j'étais petit, au nord de la haute ville de Granville, l'été, la mer était blanche tellement il y avait de _marsouins_. Depuis, ça a disparu. Mais peut-être qu'ils vont revenir. C'est susceptible d'évolution", confie Jean-Marie Déan.

L'intérêt est aussi de faire des observations ponctuelles sur des baleines à bosse ou des rorquals : en 1999, un grand rorqual s'est échoué à Saint-Martin-de-Bréhal. Une baleine à bosse a été récupérée à Omonville en 2009, "et une autre a été vue tout récemment au large de la digue de Querqueville".

Contacts utiles

- Référent régional du Gecc : gecc.normandie@gmail.com, par téléphone au 07.66.17.50.48 ou via la page Facebook du Gecc

- Si vous observez un animal échoué sur le littoral, contactez l'observatoire Pelagis au 05.46.44.99.10