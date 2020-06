Déviation de Beynac en Dordogne : c'est le 29 juin que le Conseil d'Etat rendra sa décision

On connait désormais la date à laquelle le Conseil d'Etat va rendre sa décision dans l'affaire de la déviation de Beynac en Dordogne. Ce sera le 29 juin prochain. Le Conseil d'Etat se prononcera sur les trois recours déposés par le département contre la démolition du chantier.

Le Conseil d'Etat rendra donc sa décision le 29 juin prochain dans l'affaire de la déviation de Beynac en Dordogne. Ce chantier ( une déviation de 3,2 km pour contourner le village de Beynac dans la vallée de la Dordogne) qui a démarré en février 2018 est à l'arrêt depuis décembre de la même année suite à un arrêt du Conseil d'Etat qui a suspendu l'arrêté préfectoral d'autorisation des travaux, estimant " qu'il n'y avait pas d'intérêt majeur" à réaliser cette déviation. En avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux lui, a ordonné que le chantier soit démonté et remis en état d'ici la fin 2020. Trois associations de riverains et écologistes se battent depuis trois ans pour obtenir l'annulation des permis de construire et la démolition des travaux engagés.

Vers la fin du feuilleton déviation de Beynac ?

Le département a déposé trois recours contre ces décisions de justice. Le Conseil d'Etat a examiné ces recours le 20 mai dernier. Dans ses conclusions, le rapporteur public a estimé que deux des recours étaient plutôt injustifiés. Seul un des recours sur l'annulation du permis d'aménager de Vézac pourrait peut-être être examiné. Si la plus haute juridiction administrative déboute de nouveau le département, cela pourrait signer définitivement l'arrêt de mort de la déviation, un projet vieux de plus de 30 ans dans la vallée de la Dordogne.