Déviation de Jargeau : Europe Ecologie les Verts appelle Emmanuel Macron à prendre ses responsabilités

Europe Ecologie les Verts appelle Emmanuel Macron à prendre ses responsabilités dans le projet de la déviation de Jargeau. C'est un projet certes mené par le Département du Loiret, mais c'est bien la biodiversité dans son ensemble qui est menacé selon les écologistes qui invitent le président de la République à mettre en cohérence ses discours tenus lors du sommet sur le climat à l'ONU et ses actes dans son propre pays.

On ne peut pas dénoncer Bolsonaro au Brésil et tolérer les pelleteuses à Mardié

"Ce n'est pas possible en 2019 de se dire écologiste comme Emmanuel Macron et de laisser faire les pelleteuses pour un projet de déviation qui est obsolète et qui date de 25 ans", explique Julien Bayou, l'un des porte-paroles nationaux d'Europe Ecologie les Verts, venu avec sa collègue Sandra Regol à Mardié ce mercredi, dans le bois de Latingy où sur plus de 4 hectares, des arbres ont été abattus ces derniers jours.

"J'ai envie de dire, ajoute Julien Bayou : il y a quelques jours, Emmanuel Macron a encore donné des leçons à la terre entière à la tribune de l'ONU - bien sûr qu'on doit pointer du doigt Bolsonaro au Brésil parce qu'il fait en forêt d'Amazonie est un crime et un danger pour l'humanité ; mais _pour être crédible, il faut donner des gages_, il faut être exemplaire dans son pays, que ce soit en Guyane avec les mines d'or, ou ici, du côté d'Orléans. On ne peut pas tolérer les pelleteuses qui déboisent et qui menancent les espèces protégées !"

Cette affaire doit être relayée nationalement

Que cette affaire de Jargeau prenne une tournure nationale, c'est tout l'espoir d'Alain Dalaigre, le président d'APSIDE, l'association pour la protection du site de Darvoy et de l'environnement : "Si ce projet-là, qui somme toute peut paraître modeste à l'échelle de la France - même si on constate bien en venant sur place qu'il s'agit d'une destruction réelle de biodiversité et de paysage - si ce projet-là est relayé de manière importante au niveau national, cela ne peut être que bénéfique pour continuer la lutte. Car la lutte n'est pas terminée, tous les recours ne sont pas jugés, et même si les dégâts sont importants, tant que le bitume n'est pas arrivé, il y a de l'espoir. Le déboisement n'est pas irréversible, la forêt a la capacité de réapparaître et de se reconstituer, même si ça prendra du temps."

Ces travaux de déboisement à Mardié sont d'ailleurs terminés et doivent laisser place aux fouilles archéologiques. Rappelons que le projet de déviation de Jargeau consiste à construire 15 km de route, incluant un nouveau pont sur la Loire entre Darvoy et Mardié, afin de désengorger le centre-ville de Jargeau, et pour un coût officiellement estimé à 94 millions d'euros.

A ECOUTER : l'interview de Julien Bayou sur France Bleu Orléans