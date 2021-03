Déviation de Jargeau : la bataille judiciaire se poursuit

Le tribunal administratif d'Orléans examine ce jeudi après-midi trois recours déposés par les associations de défense de l'environnement contre le projet de déviation de Jargeau. Avec de nouveaux arguments et un nouvel avocat emblématique qui a fait chuter le projet de déviation de... Beynac.

Le projet de déviation de Jargeau inclut la construction d'un nouveau pont sur la Loire, entre Mardié et Darvoy

Le tribunal administratif d'Orléans va de nouveau se pencher ce jeudi sur le projet de déviation de Jargeau. Une nouvelle audience a lieu cet après-midi, pour examiner sur le fond trois recours déposés par l'association Mardiéval et France nature environnement Centre-Val de Loire contre le projet porté par le Département du Loiret qui prévoit 15 km de routes, incluant la construction d'un pont entre Darvoy et Mardié.

Les audiences devant la justice administrative pour la déviation de Jargeau, Jean-Marie Salomon ne les compte plus : "Entre les référés et les audiences de fond, on doit en être à 17 ou 18" sourit le président de l'association Mardiéval. A de très rares exceptions près (notamment un arrêté de défrichement annulé en 2018), les recours se sont soldés jusqu'ici par des échecs.

De Beynac à Jargeau...

Mais Jean-Marie Salomon ne se décourage pas. Il a d'ailleurs engagé un nouvel avocat, emblématique en matière d'environnement : Jean-Philippe Maginot, c'est l'avocat qui a fait tomber le projet de déviation de Beynac, en Dordogne, il y a 2 ans et demi. "Ce changement n'est pas un hasard, souligne Jean-Marie Salomon, car cet avocat a été très bon, c'est lui qui a obtenu cette décision du Conseil d'Etat qui a porté un coup fatal au projet de Beynac." Dans ce dossier, le Conseil d'Etat avait en effet estimé, en décembre 2018, que les dégâts environnementaux étaient supérieurs à l'intérêt public du projet : "Dans le cas de Jargeau, c'est encore pire !", assure Jean-Marie Salomon.

"Il est toujours difficile de faire des analogies dans ce genre d'affaire", tempère Me Maginot. Mais l'avocat relève tout de même "des similitudes, notamment sur la question des espèces protégées." Les associations s'étonnent ainsi que pour la déviation de Jargeau, 74 espèces protégées ont été recensées lors de l'enquête publique et que seulement 25 ont été retenues dans l'arrêté préfectoral.

... en passant par le BRGM

Un autre argument sera également, et pour la première fois, versé au dossier : le fameux rapport du BRGM, le bureau de recherche géologique et minière, qu'avait révélé France Bleu Orléans il y a deux ans. "Ce rapport conclut explicitement qu'en cas de crue majeure de la Loire, il y a un risque d'effondrement du pont, en raison du sous-sol karstique sur lequel il doit être fondé", souligne Jean-Marie Salomon. Le Département rétorque avoir depuis intégré ce rapport et ses préconisations, ce qui explique que le coût du projet a été réévalué à 94 millions d'euros.

En tout cas, le projet a déjà pris pas mal de retard : la déclaration d'utilité publique date de septembre 2016, et le choix du constructeur pour le pont, prévu en 2020, n'a toujours pas été tranché. Dans le cas de Beynac, il s'est passé 17 ans entre la déclaration d'utilité publique et la décision du Conseil d'Etat - la preuve, pour les opposants, qu'il faut savoir être persévérant.