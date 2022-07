Déviation de Jargeau : la déclaration d'utilité publique confirmée en appel

C'est une victoire majeure et sans doute décisive pour le Département du Loiret dans son projet de déviation de Jargeau : la Cour administrative d'appel de Nantes confirme la déclaration d'utilité publique, accordée par le préfet en 2016. L'objectif d'une mise en service en 2024 est conforté.

C'est le 18ème recours rejeté contre le projet de déviation de Jargeau. Mais cette fois-ci, c'est sans doute la défaite de trop pour les opposants : la déclaration d'utilité publique (DUP) est confirmée par la Cour administrative d'appel de Nantes. Le projet est plus que jamais conforté - il consiste à désengorger le centre-ville de Jargeau, en construisant 15 km de voies nouvelles, dont un pont sur la Loire entre Darvoy et Mardié.

Une victoire judiciaire sans doute décisive

La DUP avait été accordée en 2016 par le préfet, et avait déjà été approuvée en 2018 par le tribunal administratif d'Orléans. Mais l'association Mardiéval avait fait appel, et fondait beaucoup d'espoirs sur la juridiction nantaise, estimant que plusieurs éléments étaient depuis apparus - notamment un rapport du BRGM qui avait mis en lumière la fragilité particulière du sous-sol calcaire en cet endroit. Un risque qui a été intégré ensuite dans le cahier des charges de l'entreprise Baudin-Châteauneuf, chargée de construire le pont.

La Cour de Nantes estime notamment que l'impact environnemental a été correctement pris en compte, avec des mesures de compensation qui "permettent de l’atténuer significativement" : les juges évoquent ainsi "la réflexion approfondie pour préserver l’environnement dans lequel s’inscrit le projet". Conclusion : les inconvénients restent inférieurs à l'utilité publique - fluidifier et sécuriser les itinéraires dans ce secteur de Jargeau.

Soulagement au Département du Loiret

"Nous n'avons malheureusement pas été entendus par la Cour, regrette Thierry Soler, ancien élu écologiste et président de Mardiéval, alors que l'utilité publique est de moins en moins avérée : quand on voit ce qu'il se passe cet été au niveau climatique, continuer les fuites en avant en donnant la priorité aux voitures et aux poids-lourds, cela paraît complètement aberrant. Mais ça, visiblement, ça n'a pas été pris en compte dans le fond du jugement." L'association veut croire néanmoins que "le combat n'est pas terminé" - d'autres recours n'ont pas encore été purgés, mais ils semblent juridiquement moins importants.

A l'inverse, le Département du Loiret ne cache pas son soulagement. "Nous ne faisons pas de triomphalisme, tempère Marc Gaudet, le président du Département, mais c'est la démonstration que nous avons bien respecté toutes les procédures, qu'on n'a rien caché, et que le projet est exemplaire en matière d'environnement. Avec cette déviation, nous n'allons pas d'ailleurs développer le trafic routier mais simplement le déplacer, en soulageant le centre-ville de Jargeau, Darvoy et St Denis-de-l'Hôtel, mais aussi celui du pont Thinat à Orléans." Les travaux, qui ont déjà débuté, vont pouvoir se poursuivre "dans la sérénité", conclut Marc Gaudet, qui espère une mise en service en 2024/ 2025, conformément au calendrier prévu. Le coût de la déviation est estimé à 94 millions d'euros.