Déviation de Moulay-Mayenne : un impact écologique surveillé de près

C'est une route attendue depuis 50 ans dans le département ! La déviation de Moulay-Mayenne au nord-est de la ville est mise en service depuis ce mercredi. Le dernier tronçon de 3,6 kms a été inauguré en fin de matinée. Ce nouveau contournement va permettre de désenclaver la ville de Mayenne : 10.000 véhicules et 800 camions traversaient jusqu'ici la commune. Le chantier a démarré en janvier 2019. Et tout le monde l'assure : l'impact écologique d'un tel ouvrage a été regardé de très près.

Le long des 3.600 mètres de route, il a fallu couper des arbres à la main. On appelle ça le défrichement doux. Plusieurs habitats d'animaux ont été déplacés, explique Pierre-Éliel Girard, de la direction régionale de l'environnement. "On a notamment des espèces de lézards, le lézard des murailles. On a également des espèces d'oiseaux, des écureuil roux aussi. Un certain nombre aussi d'espèces qui sont peut-être plus classiques mais protégées" indique-t-il.

Des haies bocagères replantées

Une haie bocagère de plus d'un kilomètre a été replantée non loin du béton, tout comme 73 arbres têtards. Les oiseaux aiment s'y réfugier. Des mesures compensatoires sont donc mises en place, par rapport à cet immense ouvrage. Beaucoup de coléoptères vivent aussi dans le secteur et ont nécessité une attention particulière, explique le technicien de la DREAL. "On avait des suspicions de présence d'arbres qui contiennent des loges de Grands capricornes. On a été obligés d'en abattre certains, mais d'autres souches ont été positionnées ailleurs pour que le cycle biologique puisse se poursuivre" raconte Pierre-Éliel Girard.

L'écosystème autour du contournement de Moulay-Mayenne va faire l'objet d'une surveillance particulière. La gestion d'une douzaine d'hectares aux alentours a été confiée au Conservatoire Régional des Espaces Naturels. Un bail emphytéotique doit être signé pour les 99 prochaines années. Au départ du projet de contournement en 2015, il était prévu qu'un remblai soit posé près du ruisseau de la Villette c'est finalement un viaduc qui permet de préserver 10.000 mètres carrés de zone humide.

Un viaduc enjambe le ruisseau de la Villette © Radio France - Martin Cotta

"Union sacrée"

Le contournement de la ville de Mayenne est un dossier vieux de 50 ans. Beaucoup d'élus présents à l'inauguration de la route ont salué une "union sacrée" dans ce dossier. Jean-Pierre Le Scornet, président de Mayenne Communauté et Olivier Richefou, le président du conseil départemental ont souligné dans leur discours l'implications des premiers élus dans ce dossier : Michel Scheer ancien conseiller régional et général, Michel Angot, ancien maire de Mayenne et Yannick Favennec, député du Nord-Mayenne depuis 2002, notamment.