Déviation de Jargeau : une nouvelle opération de fouilles archéologiques est en cours à Sandillon

A quelques kilomètres du bourg de Sandillon, au milieu des champs, une équipe d'archéologues s'active dans la boue, le vent et le froid. Depuis le mois de janvier, ces agents du Service d'Archéologie Préventive du Conseil Départemental du Loiret ont pour mission d'explorer de fond en comble une parcelle sur laquelle passera la déviation entre Jargeau et Saint-Denis-de-l'Hôtel, une nouvelle route à 2 voies qui reliera la RD 13 à la RD 960. " On est précisément sur une petite butte, qui à l'époque de l'âge de bronze, était sans doute entourée d'eau" explique Emilien Estur, le responsable des opérations. " On a d'abord creusé deux grandes tranchées sur 2 mètres 50 de largeur et 40 cm de profondeur et ensuite on délimite des zones de recherches."

Un travail minutieux mené par les services d'archéologie préventive du Loiret © Radio France - Patricia Pourrez

Des trous de poteaux et des fosses d'extraction déjà mis au jour

L'objectif de ces fouilles est de trouver des traces d'un habitat à l'âge de bronze, soit 3.300 ans av Jésus- Christ. Par exemple, des "trous de poteaux" ont déjà été mis au jour. Ce sont trous qui servaient d'ancrage aux habitations. Ils se sont petit à petit rebouchés mais on distingue encore leurs formes et leurs emplacements. A côté de ces éléments, les archéologues ont aussi retrouvé des fosses d'extraction. " On les repère facilement car ce sont des zones de terre un peu noires. C'est là où les habitants creusaient pour récupérer du limon pour construire leurs maisons et ensuite, ces fosses servaient de décharges" détaille Emilien Estur. C'est pour cela qu'on retrouve dans ces fosses des bouts de poterie cassée ou encore des parois de maisons carbonisés.

Des trous d'ancrage de maison mis en évidence sur la parcelle © Radio France - Patricia Pourrez

Des bouts de poterie retrouvés dans une fosse d'extraction © Radio France - Patricia Pourrez

On a encore beaucoup à apprendre de ces périodes là

Pour Emilien Estur, "on a encore beaucoup de choses à apprendre de ces périodes là. On est juste après le néolithique avec les premiers paysans qui s'installent". Au bout de la parcelle explorée, c'est carrément une pelleteuse qui est à l'œuvre. "On est près d'un petit cours d'eau qui s'appelle le Dhuy. Et on pense qu'à une autre époque, il y avait carrément un chenal à cet endroit. On creuse donc sur les bords pour essayer de dater jusqu'à quand il a été utilisé et comment".

Une fosse d'extraction reconnaissable à sa noirceur de la terre © Radio France - Patricia Pourrez

Toutes les découvertes faites sur ce chantier de fouilles sont répertoriées, classées et ensuite étudiées. " On va faire une synthèse et garder quelques éléments qui seront exposés par la suite." Le département du Loiret envisage en effet d'ouvrir en mai prochain une maison pédagogique autour du projet de la déviation de Jargeau. La structure permettra de mettre en avant la faune, la flore et l'histoire du secteur via notamment les fouilles archéologiques. Depuis 2010, 4 campagnes de fouilles ont déjà été menées dans le cadre du projet de déviation, 3 autres sont encore prévues d'ici fin 2023.