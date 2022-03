Devinez le carburant incroyable de cet airbus A 380

Il fait le bruit d'un A380 mais il fonctionne avec de l'huile de friture dans ses réservoirs.

Comment ça marche?

Le constructeur aéronautique européen teste son premier A380 volant à l’huile de cuisson. Pour ce vol, ce mélange durable a été fabriqué d’acides gras principalement constitués d’huile de cuisson usagée, ainsi que d’autres déchets gras, précise Airbus.

On récupère de l'huile de cuisson, on la traite, et ça donne une soupe aux vermicelles de carbone, et les réacteurs tournent comme d'habitude. Ce carburant ça serait 80% de co2 en moins parce que sa production est moins polluante que le kérosène...

L'huile de cuisson est-ce l'avenir de l'aviation?

Pour le moment ces carburants dits "durables" comme l'huile de cuisson sont très rares parce que très chers... 1% du total... Et c'est en partie pour ça que le vol de ce mastodonte des airs à Nice était important! Un A380 qui vole avec succès à l'huile de friture peut inciter les compagnies à franchir le pas. En tout cas les compagnies seront aussi un peu incitées par la législation. La France et l'Union Européenne ont déjà fixé des pourcentages obligatoires d'utilisation de carburant durable.. Objectif 63% en 2050...

Ce vol est important pour le carburant mais aussi pour la vie locale. L'A380 a profité de l'expérience pour tenter de nouvelles procédures d'approche pour éloigner une peu plus les avions des zones habitées.

Est-ce irresponsable de faire voler un tel avion ... pour rien?

Le collectif azuréen Citoyen 06 n'est pas du tout convaincu par cette innovation prometteuse en matière environnementale. Il déplore la présence de cet appareil particulièrement émetteur de carbone, si près des habitations. Selon lui "l'A380 ne sera jamais propre". Pour le collectif, opposé à l'extension de l'aéroport de Nice, "un seul aller retour Nice Shanghaï émettrait 1100 tonnes de CO2, soit autant que 380 voitures roulant sa discontinuer pendant 1 an."

En attendant quand vous serez dans votre cuisine, vous aurez sans doute un autre regard sur votre bouteille d'huile alimentaire.