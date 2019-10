A Cannes, une énorme canalisation cassée déverse ses eaux usées dans la Méditerranée

Cannes, France

Le chantier n'est pas simple mais doit malgré tout être effectué rapidement car les eaux usées de toute une partie du bassin cannois se déversent en ce moment dans la Méditerranée. Les plages et la baignade sont du reste interdites sur plusieurs kilomètres; de Cannes-La-Bocca jusqu'à Théoule-sur-Mer.

Plus de six tonnes pour le tuyau

Véolia travaille jours et nuits depuis mardi pour changer une canalisation cassée. Mercredi, il a fallu la dégager: enlever le goudron, le béton et beaucoup de ferraille. Ensuite, il faudra sectionner la "partie malade", mettre des bouchons de chaque côté et soulever cet énorme tuyau de plus de 6 tonnes. Puis, avec l'aide d'une grue, le remplacer et tout ré-embouter.

Le chantier a été retardé par la présence de béton, ferraille qu'il a fallu enlever. © Radio France - Laurent Vareille

Interdiction jusqu'à nouvel ordre

Les équipes sur place espèrent terminer les travaux jeudi soir mais se donnent quelques heures de plus si un souci se fait jour. Les interdictions de baignade ne seront, elles, levées qu'une fois les analyses faites.