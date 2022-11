"L'appui de l'Etat est indispensable pour décarboner" plaide le directeur de la communication de Lafarge

À eux seuls, ils représentent la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie en France. Les dirigeants des 50 sites industriels les plus polluants de France ont été reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée. Il ne s'agissait pas d'une convocation assure Loïc Leuliette, le directeur de la communication de Lafarge France, il était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne et France 3 Pays de la Loire ce jeudi 10 novembre "c'était une réunion de travail, et les premiers propos du président ont été très clairs, l'Etat a besoin de l'industrie, et on a 100% des solutions dans nos mains pour décarboner."

_"La décarbonation, c'est une course de fond et le Président nous a demandé d'en faire un sprint"-_Loïc Leuliette, le directeur de la communication de Lafarge France

Des investissements considérables pour réduire le carbone

A la cimenterie Lafarge à Saint-Pierre-la-Cour, des investissements ont été lancés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre : "une toute nouvelle ligne de production pour un nouveau composant de ciment est en train d'être construite qui va permettre de faire des ciments plus pauvres en carbone, c'est un investissement de 40 millions d'euros!__" souligne Loïc Leuliette, le directeur de la communication de Lafarge France

