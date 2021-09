Le bocage normand est en péril constate l'agence normande de la biodiversité

Près de 30% des espèces étudiées par l'Union internationale pour la conservation de la nature sont "menacées". C'est ce qui a été indiqué cette semaine à Marseille à l'occasion du congrès mondial de la nature de l'UICN. Cette tendance se confirme en Normandie indiquait ce jeudi matin sur France Bleu Normandie Romain Debray, responsable de l'agence normande de la biodiversité. "20% des grenouilles, par exemple, ont disparu entre 2008 et 2018 en Normandie. 45% des espèces de reptiles de Normandie ont vu leur territoire régresser au cours du 20ème siècle. Ce sont des marqueurs de cette érosion de la biodiversité. Le loup, le castor et autres espèces de mammifères comme le chat sauvage ont également disparu".

En Normandie on artificialise un terrain de foot toutes les 4 heures. Romain Debray

Les causes de cette perte de biodiversité sont connues ajoute Romain Debray: "Il faut savoir qu'en Normandie, on artificialise un terrain de foot toutes les quatre heures à peu près. Et ce sont également toutes les ruptures que l'on peut avoir à la continuité écologique. Par exemple, sur les cours d'eau, on a un obstacle tous les 3 km en Normandie. Donc c'est autant de barrages, de difficultés, à franchir pour les poissons, par exemple. Mais les impacts sont aussi liés aux espèces exotiques envahissantes qui ont de plus en plus tendance à prendre la main sur les espèces autochtones. C'est également toutes les pollutions, les pollutions diffuses, quelle qu'elles soient: pollution des eaux, des sols, de l'air".

"Le bocage est indissociable de l'image de la Normandie qui est la troisième région française en densité de bocages" -précise le responsable de l'agence normande de la biodiversité- "mais néanmoins ce bocage est également en péril. On a perdu à peu près 1000 km de haies par an entre 1996 et 2009".

Réécoutez ici l'interview de Romain Debray Copier

Le bocage est aussi en péril. Romain Debray

Alors quelles solutions ? "Parfois, il suffit de ne rien faire. Qu'on arrête d'avoir une gestion forcément trop intensive, des espaces sur lesquels on peut avoir la main. N'importe quel particulier peut garder un petit morceau de jardin, un petit bout d'espaces verts dans son jardin sur lequel il va intervenir assez peu et laisser la nature spontanément se développer. Il en est de même pour les collectivités, les entreprises" conseille Romain Debray.