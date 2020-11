Des millions de particules de diesel dans le corps d’enfants strasbourgeois

Une étude, menée pour la première fois en France, démontre la présence massive de nanoparticules toxiques chez une vingtaine d’enfants à Strasbourg, indique le collectif Respire. Cette étude menée par l'équipe du professeur Tim Nawrot, de l'université de Hasselt en Belgique, démontre que plus d’un million de particules ultrafines par millilitre d’urine ont été retrouvées.

Ces nanoparticules sont les plus dangereuses pour la santé, alerte le collectif Strasbourg Respire. Elles augmentent considérablement le risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. Elles franchissent le placenta et peuvent avoir des répercussions sur le fœtus.

Ces particules carbonées proviennent majoritairement du parc diesel. Elles ont été mesurées dans les urines. Les données révèlent un lien significatif entre le taux de particules dans les urines et la distance d’habitation de l’enfant par rapport à un axe routier.

Pour la mise en place de zones à faibles émissions

Le collectif Strasbourg Respire appelle donc les pouvoirs publics à intensifier les mesures de lutte contre la pollution de l’air en mettant en place des zones à faibles émissions excluant les véhicules diesel, en réduisant les émissions du chauffage collectif ou individuel au bois et en renforçant le contrôle et les sanctions sur les émissions industrielles. "On compte beaucoup sur la nouvelle municipalité strasbourgeoise pour mettre en place ces mesures", insiste Thomas Bourdrel, représentant du collectif Respire à Strasbourg.

La pollution de l’air également responsable de plus de 15% des décès liés au Covid. Dans le contexte sanitaire actuel, la lutte contre la pollution de l’air est urgente et ne peut être encore retardée, assène le collectif.

