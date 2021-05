Dijon, Angers et Le Mans s'unissent pour l'achat commun de bennes à ordures ménagères hydrogène

Dans le cadre de leur projet Hydrogène, Dijon, Le Mans et Angers se sont associées dans une démarche conjointe d’achat de bennes à ordures ménagères H2. Cet accord a été annoncé lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée ce mardi 4 mai au Mans.

Quels sont les avantages de l'hydrogène ?

L’hydrogène dispose de trois atouts majeurs pour la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique et la qualité de l'air :

• Il permet de structurer des écosystèmes énergétiques locaux et contribue ainsi à la stratégie énergétique des territoires.

• Il permet de mobiliser des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) pour la mobilité et le transport.

• Il contribue à améliorer la qualité de l'air, car la fabrication d'hydrogène n'émet que de l'oxygène et l'utilisation de l'hydrogène ne rejette que de l'eau.

Les deux principales techniques de production sont :

• l'électrolyse de l'eau, à partir de l'électricité éolienne, solaire ou issue de la valorisation énergétique des déchets...

• la gazéification de la biomasse, à partir du bois, de la culture de chanvre...

Chaque territoire peut ainsi développer une production locale et renouvelable d'hydrogène pour ses besoins.

L’hydrogène peut alimenter tous types de véhicules (voitures, chariots élévateurs, bus, bennes à ordures ménagères, train… ),

Des coûts importants

Aujourd'hui, c'est pour les véhicules lourds que cette technologie est la plus intéressante. L'hydrogène est en effet un vecteur qui concentre beaucoup d'énergie, offrant ainsi puissance et autonomie. Le coût d'achat d'une benne H2, suivant les caractéristiques et les constructeurs, évolue entre 550 000 et 850 000 €.

L'avantage d'un achat groupé

Afin de réduire le prix d'achat de ces bennes H2 et de développer leur usage, trois collectivités ont décidé de s’unir dans un groupement d’achat :

 Le Mans Métropole commande 6 bennes à ordures ménagères H2 au rythme de deux par an.

 Angers Loire Métropole commande 3 bennes à ordures ménagères H2.

 Dijon Métropole commande 20 bennes à ordures ménagères H2 sur les 5 prochaines années.

La collectivité est déjà engagée dans une démarche de mobilité responsable et souhaite se lancer dans la production d'hydrogène vert grâce à l'incinération des déchets ménagers et le photovoltaïque.