Dijon : des activistes dijonnais plantent 300 arbres pour la Saint-Sylvestre

La Métropole dijonnaise se réveille en 2021 un peu plus verdie, et ce n'est pas un effet miraculeux dû à la Saint-Sylvestre et à la puissance de ce jeu de mot. Une dizaine d'activistes écologistes dijonnais du collectif "Plantation Rébellion" ont mis en terre 300 arbres, entre le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021. Ils avaient déjà mené une action similaire au mois de mars, en plantant un bosquet près du Lac Kir, qui a depuis été arraché. Ils ont donc récidivé pour le réveillon et espère que leur initiative bourgeonnera dans d'autres villes de France (voire du monde?).

Pourquoi le 31 décembre pour cette action ? Copier