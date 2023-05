Dijon : des fruits et légumes locaux dans l'assiette des écoliers

Une inauguration en grande pompe. François Rebsamen, maire de Dijon, Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté et d'autres élus se sont succédés au pupitre pour lancer la légumerie de la métropole dijonnaise. Face à eux de nombreux producteurs locaux. Ce qui s'est joué mercredi 17 mai dans le Parc d’activités Beauregard de Longvic, c'est le contenu des assiettes du midi des écoliers dijonnais. Adieu les tomates en décembre, maintenant ce seront des légumes de saison cultivés en Côte-d'Or.

ⓘ Publicité

2.000 tonnes de fruits et légumes découpés

Pour cette année 2023, la légumerie va pouvoir traiter environ 60 tonnes de fruits et légumes. Stéphane de Lazzer, directeur de la légumerie décrit le processus : "Ici, on épluche, on lave, on désinfecte puis on découpe les fruits et légumes avant de les mettre dans des sachets sous vide et de les expédier vers la cuisine centrale de Dijon." Chaque année la légumerie devra traiter encore plus de fruits et légumes. En 2024 objectif 200 tonnes. Dans les trois ans, l'objectif est de 400 tonnes. Puis, à terme, 2.000 tonnes de fruits et légumes.

La légumerie de la métropole de Dijon © Radio France - Etienne Cholez

Pour l'heure, seuls les écoliers de la métropole dijonnaise pourront manger ces fruits et légumes. Mais le CHU de Dijon ou l'école de gendarmerie d'Ouges sont les prochains sur la liste.

Bonne nouvelle pour les agriculteurs

"C'est le début d'une belle histoire, d'une belle relation" espère Geoffroy Gavignet, maraîcher et président du groupement des agriculteurs bio de Côte-d'Or. Lui fournit déjà des carottes ou des betteraves à la légumerie.

La zone de lavage des fruits et légumes de la légumerie de la métropole dijonnaise © Radio France - Etienne Cholez

Les quantités de fruits et légumes destinés à la légumerie vont augmenter. Pour l'instant, seuls les agriculteurs bio sont concernés. D'ici quelques années, tous les agriculteurs locaux rempliront les assiettes des écoliers de la métropole. C'est justement ce circuit-court qui ravit Vincent Lavier, président de la chambre d'agriculture de Côte-d'Or : "Pour les agriculteurs, c'est intéressant de savoir que ses légumes vont être mangés à Dijon. On note aussi qu'avec cette légumerie, c'est une manière de rappeler à tout le monde que l'alimentation de bonne qualité a un coût."

La démarche écologique derrière cette légumerie ira jusque dans les poubelles. Les déchets seront récupérés par une entreprise de Gevrey-Chambertin spécialisée dans le compostage industriel.