Dijon : la friche de l'avenue de Langres en cours de destruction par la police municipale

L'opération de police a commencé vers 6h ce vendredi matin au 63 avenue de Langres. Une vingtaine de policiers municipaux sont venus avec des tractopelles pour détruire une friche occupée depuis le 17 juin dernier par des militants écologistes.

Opération de destruction en cours ce vendredi matin © Radio France - Arnaud Racapé

C'est lors d'une manifestation pour le climat que ces militants se sont installés sur le site. Ils voulaient y lancer un jardin partagé sur le même modèle que celui des Lentillères pour protester contre un projet immobilier de la Ville. Une cinquantaine de militants se sont rassemblés sur les lieux ce vendredi matin, pour essayer de s'opposer à l'évacuation. Ysée, une des militantes raconte : "les tractopelles ont tout écrasé, il n'y a plus de tomates, ils ont détruit des arbres, la terre est tassée, pour une ville qui se veut verte, la nature et la biodiversité ont été rasées."

"Donner des bouts de jardin plutôt que de verser des millions d'euros d'allocations"

D'après les militants, le premier tractopelle est arrivé vers 6h du matin, le deuxième aux alentours de 8h et le troisième est pour l'instant bloqué par des manifestants. D'après Ysée, "aucune procédure n'a été lancée, on n'a jamais eu affaire à aucun élu, mais les voisins, des habitants du quartier soutiennent le projet, qui donne enfin de la vie." Elle voit dans ce projet une manière de régler des problèmes mis à jour pendant le confinement : "on a touché du doigt la précarité alimentaire, plutôt que de verser des millions d'allocation, il vaudrait mieux donner des bouts de jardins et permettre aux gens d'être autonomes, il faut réfléchir différemment."

Le collectif autour du Jardin de l'Engrenage lance un appel à la mobilisation et invite les habitants à un pique-nique de soutien ce vendredi midi.