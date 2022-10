Dijon Métropole va produire son propre gaz

L'agglomération de Dijon va bientôt produire son propre gaz ! La métropole est en train de terminer la construction d'un méthaniseur. Il prend place sur le site de la station d'épuration à Longvic. Un méthaniseur, pour faire court, c'est un vaste réservoir qui sert à produire du gaz à partir de la fermentation de déchets, en l'occurrence ici on utilisera les boues d'épuration. Cet outil entrera en fonction "début 2023" indique la Métropole.

L'idée a germé en 2019, bien avant la guerre en Ukraine et la tension sur le marché de l'énergie. Il s'agit de récupérer la boue apportée par nos égouts. On va en prendre 26.000 tonnes par an, et on va l'enrichir avec environ 7.000 tonnes des graisses récupérées dans des entreprises agro-alimentaires de Côte-d'Or. Ce mélange va d'abord être chauffé, ce qui le débarrasse de toutes impuretés, puis on le met à fermenter dans le méthaniseur.

La chaufferie qui va préparer les boues avant la méthanisation © Radio France - Olivier Estran

Ce méthaniseur, ce sont deux grand silo en métal. On brasse on laisse reposer, et on récupère au bout du tuyau l'équivalent de 10 gigawatts/heure de gaz pour une année.

L'intérieur du méthaniseur © Radio France - Olivier Estran

Une des hélices qui brassera les boues © Radio France - Olivier Estran

La membrane du toit va se soulever selon le volume de gaz produit © Radio France - Olivier Estran

Peu de logements chauffés, mais une grosse recette

Sur le papier le volume semble conséquent, mais ça ne représentera que 5% de la consommation de gaz de la métropole. Autrement dit de quoi chauffer 3.500 foyers (soit l'équivalent de 5.000 personnes). Cette opération reste bénéfique à plus d'un titre : avant d'arriver chez nous, ce gaz est d'abord revendu à GRDF et cela va rapporter un million d'euro par an à la collectivité.

Antoine Hoareau (à gauche) vice président de la Métropole en charge de ce dossier, et Julien Nialon (à droite) directeur général d'Odivea © Radio France - Olivier Estran

Le récapitulatif du projet © Radio France - Olivier Estran

Moins de boues à épandre.

Et puis, on transforme un déchet en énergie. Avec cette méthanisation, la Métropole va diviser par deux le volume des boues d'épuration qui sont épandues comme engrais dans les champs. Du coup, on utilisera deux fois moins de camions pour les évacuer. "En plus, elles seront de meilleurs qualités" souligne François rollin , directeur de l'Agence de l'Eau pour la Bourgogne Franche-Comté. "La méthanisation permet d'hygiéniser les boues. cela permet par exemple de se débarrasser des traces de Covid19. C'est donc un atout, une richesse pour la production agricole qui vient derrière." Enfin tout cela doit se faire sans mauvaises odeurs, car tout reste hermétique dans cette station d'épuration.

La méthanisation est elle la bonne solution pour réduire notre dépendance énergétique ? On pose la question ce vendredi 6 octobre à 8h15 à Antoine Hoareau, vice président de la Métropole en charge de ce dossier. C'est l'invité du "6/9" de France Bleu Bourgogne