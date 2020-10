Dijon passe son grand oral avec Lisbonne pour devenir capitale verte européenne

C'est un grand jour pour Dijon ! C'est ce jeudi matin que la ville passe son grand oral pour décrocher le titre de "capitale verte européenne 2022". Dijon a face à elle trois autres candidates de taille. Il y a Grenoble en Isère, Talinn, la capitale de l'Estonie et Turin en Italie.

Ce grand oral, qui se déroule ce jeudi entre 8H et 9H, est donc la finale d'un parcours entamé il y a plus d'un an.

Le site internet de Dijon Capitale verte européenne - copie écran

Comment se déroule cet oral ?

Le maire et 5 autres intervenants (de la ville et de ses partenaires) disposent de trois quarts d'heure pour exposer les ambitions de la ville, dans un programme détaillé et échelonné sur toute l'année 2022. La ville doit aussi se positionner clairement sur ce qui a déjà été fait et ce qu'elle compte faire essentiellement sur la durée de la mandature. Le Jury se donne ensuite un quart d'heure pour poser des questions à toute l'équipe composée d'une quinzaine de personnes et chargée de montrer la volonté et la diversité de la candidature dijonnaise.

Qu'est-ce que ce titre peut apporter à la ville de Dijon ?

Une victoire ce jeudi, permettrait tout d'abord, à n'en pas douter un sentiment de fierté d'avoir réussi ! Mais c'est surtout sur l'exposition de la ville à l'international mais aussi dans le reste de la France que mise la mairie.

Ce titre de "capitale verte européenne", donnerait à Dijon le statut de "ville référence en matière d'environnement et d'aménagements urbains". Cela sous entend que d'autres villes françaises ou étrangères pourraient faire venir des délégations chargées de voir ce qui a été fait à Dijon, pour s'en inspirer et mettre en place la même chose ailleurs. Cela permettrait donc aussi de susciter du tourisme d'affaire.