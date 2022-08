Dijon : plus de 100 kilos de déchets et 12.000 mégots ramassés au Lac Kir

Une soixantaine de personnes, volontaires en gilets orange armés de longues pinces et de sacs, se sont activés dimanche 28 août 2022 au matin sur les bords du Lac Kir, à Dijon. Pour la 5e édition du "ramassage citoyen" - qui marque la fin de Dijon plage - plus de 100 kilos de déchets et 12.000 mégots de cigarettes ont été ramassés. Dans le détail : 22 kilos de déchets recyclables, 40 kilos de déchets ménagers et 40 kilos de verre. Au niveau des détritus, c'est moins qu'en 2020 mais plus qu'en 2021. Les ramasseurs ont également "récolté" moins de mégots, puisqu'il y en avait eu 16.000 l'an dernier.

Siège de voiture, feu d'artifice et préservatifs

Parmi les déchets, des classiques : canettes, mégots, bouteilles en verre, emballages en tout genres. Mais aussi des objets plus déroutants : beaucoup de préservatifs, des écouteurs, des chaises, des jouets de plage abandonnés, des restes du feu d'artifice du 14 juillet, et même un siège de voiture (avec l'appuie-tête).

Le ramassage en photos

