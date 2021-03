Dijon : entre 600 et 700 personnes manifestent pour une "vraie loi climat"

Entre 600 et 700 personnes ont manifesté, selon les organisateurs, dimanche 28 mars 2021, entre le parc Darcy et la place de la République à Dijon (Côte-d'Or), pour réclamer une "vraie loi climat".

Ils étaient entre 600 et 700 personnes dans le cortège entre le square Darcy et la place de la République à Dijon (Côte-d'Or), selon les organisateurs, pour réclamer une "vraie loi climat", ce dimanche 28 mars 2021. Ils ont répondu à l'appel d'une vingtaine d'organisations, de syndicats et d'associations comme OXFAM ou encore les Amis de la Terre.

"Une loi qui ne va pas assez loin" pour Claire

Pour certains manifestants comme Claire, la loi climat qui doit être débattue à partir de demain "ne va pas assez loin." Elle estime que presqu'aucune des 150 propositions de la convention citoyenne n'ont été retenues. Avec son panneau "les petits pas, ça ne suffit pas", elle parle des petites actions qu'elle fait au quotidien pour essayer de réduire les émission de gaz à effet de serre. Elle ne prend ni la voiture, ni l'avion, seulement le vélo et la marche à pied pour se déplacer. Mais ce n'est pas suffisant pour y arriver selon elle.

"Les petits pas, ça ne suffit pas", texte inscrit sur la pancarte de Claire, une manifestante

Léa aussi essaie d'y mettre du sien. Elle n'achète plus de produits avec les emballages en plastique comme le shampoing par exemple et se tourne vers le vrac. Suffisant ? Comme Claire, elle parle de "petits pas".

La loi climat doit être débattue à partir de ce lundi à l'Assemblée Nationale.