Dijon-Sud : si vous possédez un puits, pensez à vous faire recenser

Alors que les restrictions d'eau liées à la sécheresse viennent d'être levées en Côte-d'Or, la commission locale chargée de la gestion de l'eau pour les bassins de la Vouge et de l'Ouche incite les particuliers à déclarer les puits, les forages et les captages qu'ils ont chez eux.

Côte-d'Or, France

La gestion de l'eau est une problématique de plus en plus sensible avec le réchauffement climatique. En Côte-d'Or, les mesures de restrictions d'eau liées à la sécheresse viennent tout juste d'être levées par la préfecture. Pour sensibiliser les habitants qui habitent près des bassins de la Vouge et de l'Ouche (nappe de Dijon sud), l'InterCLÉ Vouge/Ouche, la commission locale qui s'occupe de la gestion de l'eau dans le secteur, veut recenser les puits, les forages et les captages qui se trouvent chez les particuliers.

La nappe souterraine de Dijon Sud contient 15 millions de mètres cubes d'eau. Elle alimente en eau potable 45.000 habitants soit environ un habitant sur neuf en Côte-d'Or.

Mieux évaluer le niveau et la qualité de l'eau

L'intérêt de ce recensement, ça permet à la fois de mieux vérifier le niveau d'eau dans cette nappe, et de mieux évaluer la qualité de l'eau.

"L'interCLÉ de Dijon sud vous propose de vous accompagner dans les démarches de déclarations en mairie, ce qui est obligatoire pour les puits, et de vous faire gracieusement une analyse de la qualité de l'eau chez vous", explique Frédéric Faverjon, le président de la commission.

Il y a 17 communes concernées par ce recensement : Barges, Brochon, Chenôve, Corcelles-les-Citeaux, Couchey, Dijon, Fénay, Fixin, Gevrey-Chambertin, Izeure, Longvic, Marsannay-la-Côte, Noiron-sous-Gevrey, Perrigny-les-Dijon, Saint-Philibert, Saulon-la-Chapelle et Saulon-la-Rue