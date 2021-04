Dijon : des panneaux publicitaires pour des projets immobiliers détournés par des militants

"Arrête ton béton, on va dans le mur". Une dizaine de panneaux, installés sur quatre sites en construction à Dijon, ont été détournés, samedi 17 avril 2021, à l'aide de tags, de bâches ou de banderoles. C'est l'oeuvre de militants et d'activistes qui protestent contre une trentaine de projets immobiliers. "Notre action vise à interpeller les habitant.es de la métropole dijonnaise sur la destruction programmée de centaines d’hectares d’espaces naturels et cultivables, promise par le plan local d'urbanisme (PLUi-HD)", indique le collectif Le Cri des terres dans un communiqué.

Plusieurs sites concernés

Photos à l'appui, ce collectif indique avoir ciblé quatre sites précis.

"Le long de la rocade, côté Cortots"

"Devant le triangle de verdure que le projet Osmose inquiète près de la Toison d’or"

"Autour des 13 hectares menacés par le projet Ecopole-Valmy"

"Au cœur de la friche maraîchère mise en danger par le projet Bruges, près de la rue de l’île"

Un délit

Même avec une portée militante, la dégradation de panneaux publicitaires reste un délit, comme indiqué dans l'article 322-1 du Code pénal, qui porte sur "des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes", ce qui peut être puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Un panneau détourné - Collectif "Le cri des terres"

