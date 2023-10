Dijon : une nouvelle voirie aménagée rue de Rouen permet à l'eau de pluie de s'infiltrer dans la terre

C'est peut être un exemple de ce que seront certaines rues de nos villes demain ? Dijon a inauguré ce mercredi, rue de Rouen, dans le quartier Montchapet un espace désimperméabilisé. Dans une partie de la voirie, le goudron a été remplacé par des pavés autour desquels l'herbe peut pousser.

L'infiltration de l'eau va permettre d'alimenter les racines des arbres du parc Paul Bert © Radio France - Christophe Tourné

Une manière différente de gérer les eaux pluviales

Cet aménagement a été inauguré ce mercredi 5 octobre en présence notamment d'Antoine Hoareau, le vice-président à Dijon Métropole délégué à l'eau et l'assainissement. "On a voulu réfléchir différemment à la manière dont on gère les eaux pluviales. L'objectif, c'était de faire en sorte que l'eau qui tombe du ciel, la pluie, plutôt que de la mettre dans un tuyau et l'envoyer loin, on la garde sur place et on la laisse s'infiltrer. On a complètement désimperméabilisé l'espace de l'ancienne rue qui était goudronnée en y mettant des pavés drainants. On a aussi orienté les eaux pluviales des caniveaux vers l'espace vert pour que de l'eau puisse aller au pied des arbres et dans l'espace vert pour s'infiltrer dans le sol et recharger la nappe." explique l'élu.

Cet aménagement est le résultat d'une demande des habitants, et notamment des parents d'élèves de l'école maternelle voisine, d'apaiser l'espace autour de l'établissement. "Cela fait partie aussi d'une volonté politique de faire en sorte de trouver des espaces sur lesquels on peut gérer les eaux pluviales différemment. Pour que cette ressource qu'aujourd'hui on envoyait loin, on puisse la garder pour recharger dans notre phréatiques." ajoute Antoine Hoareau.

Des riverains satisfaits de ce nouvel aménagement

**"**C'est une bonne idée parce qu'en plus est dans le bas d'une rue en pente, donc l'eau, au lieu de dévaler, elle va s'infiltrer tout doucement dans la terre. C'est bien!" commentent des habitants du quartier. Satisfaction aussi des parents d'élèves de l'école maternelle située juste à côté car la circulation est désormais interdite sur cette portion de rue.

C'est l'ingénieur Sylvain Carraud, des services techniques de Dijon Métropole, qui a travaillé sur cet aménagement qui a demandé entre six et huit mois d'étude et de concertation et deux mois de travaux.

**"**Au niveau des joints, entre les pavés, il y a de l'eau qui peut couler et s'infiltrer dans le sol directement pour les arbres qui sont à proximité, pour les espaces verts et pour retrouver le cycle de l'eau le plus naturel possible. L'objectif pour nous, c'est de pérenniser ce type d'aménagements et de les développer dans les différents espaces publics qui nécessitent un aménagement", explique le technicien.

Des aménagements, il y en a d'autres à venir en plein centre ville de Dijon, confirme la première adjointe, Nathalie Koenders. "C'est le réaménagement de l'axe Monge qui se fera sur trois ans. On va requalifier le pont l'Ouche. Ensuite, il y aura un travail sur la placette Crébillon, puis ensuite sur la place Bossuet où on va végétaliser. Ça participe effectivement à ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique." reconnait Nathalie Koenders.