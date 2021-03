Dijon : vous allez économiser jusqu'à 70 euros sur votre facture d'eau

-16%. Ce n'est pas un poisson d'avril, mais une vraie diminution annoncée sur la facture des usagers à Dijon et sa métropole. On va passer de 3,98€ du mètre cube, à 3,36€. Un simple effet d'annonce pour l'association de consommateurs CLCV 21, "c'est le prix que les consommateurs auraient dû payer depuis longtemps déjà" dit son président David Demey qui parle même d'irrégularités sur les factures depuis des années. Sans aller jusque là, Antoine Hoareau, élu à la métropole en charge de l'eau et de l'assainissement, concède que la ville était depuis 30 ans "prisonnière", en quelque sorte, d'un contrat avec Suez.

La révolution Odivea ?

"On héritait d'un système qui datait de 1991, le contrat avait été fait pour 30 ans, Là on a un nouveau contrat et un nouveau mode de gouvernance". Référence à la création toute récente d'Odivea, société d'économie mixte gérée à égalité par la métropole et par le groupe Suez.

"Ça va nous permettre de mieux contrôler les flux financiers autour de l'eau et de l'assainissement. On va avoir du poids dans les décisions, en termes de suivi des investissements, on va dépenser 100 millions d'euros dans les neuf années à venir pour investir dans la transition écologique et améliorer notre système d'eau et d'assainissement. On va pouvoir aussi mieux contrôler les flux financiers entre l'entreprise mère de Suez et la délégation locale. S'il y a des pertes sur d'autres contrats de Suez, ce n'est plus le contrat à Dijon qui va permettre de compenser."

60 à 70 euros d'économie par foyer et par an

Odivea, c'est donc l'assurance d'une gestion plus simple, plus directe de notre réseau d'eau. "On a des prix uniquement liés au contrat dijonnais avec notre opérateur", poursuit l'élu. "Et puis c'est aussi la mise en concurrence" lors de l'appel d'offres, qui a permis de réduire les tarifs. Pour les foyer dijonnais concrètement, on parle d'une économie moyenne par an de 60 à 70 euros.

Ces investissements dont parle Antoine Hoareau, ils concernent notamment les rejets de déchets dans les eaux de l'Ouche et du Suzon, où l'on retrouve malheureusement tout et surtout n'importe quoi : "A Dijon, on a un réseau unitaire, c'est-à-dire que vont dans le même tuyau les eaux usées et les eaux pluviales. Quand quelqu'un jette un mégot dans la rue, il va se retrouver à l'entrée de la station d'épuration, et ce sont des eaux qu'on doit traiter. On va donc essayer de mieux traiter ces micro-déchets et micro-plastiques. L'objectif, c'est aussi de réduire la quantité de boue, car quand on traite des eaux usées, à la fin on a des matières solides, qui sont extraites de l'eau, et c'est de pouvoir travailler avec cette boue pour de la méthanisation, de la fabrication de biogaz, en faire une nouvelle source d'énergie."

Dijon, bien lotie avec ses cinq sources

C'est l'un des avantages d'une ville comme Dijon : l'approvisionnement en eau n'est un problème, en tout cas pas pour l'instant, grâce aux mutliples bassins qui alimentent notre réseau.

"La source historique, celle du Suzon, aménagée par Darcy il y a 150 ans alimente encore le réseau dijonnais, la source de Morcueil, le champ captant de Poncey-lès-Athée qui est notre source principale. On est donc dans une position où on a beaucoup d'eau, beaucoup de possibilités. Ensuite, l'eau est nettoyée, mise dans le réseau, distribuée aux gens dans le robinet. Et une fois qu'elle est utilisée, salie, on la retraite pour pouvoir la remettre dans le milieu naturel. Et tout l'enjeu qu'on a aujourd’hui, c'est de pouvoir mieux traiter ces eaux pour limiter l'impact carbone des habitants de la métropole sur le milieu naturel."

Autre bonne nouvelle dans tout cela : les usagers semblent se plier aux éco-gestes en matière de consommation d'eau : "les éco-gestes qui sont rabâchés depuis des années, sont des messages qui passent, qui fonctionnent. la consommation moyenne a tendance à baisser, on est autour de 90 mètres cubes par an et par foyer. L'eau est un bien précieux qu'il faut économiser, les gens l'ont bien compris."