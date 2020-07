Dinard : les visites reprennent ce samedi à l'usine marémotrice de la Rance

Ce sera certainement une idée de visite très appréciée durant l'été, l'usine marémotrice de la Rance, située à Dinard (Ille-et-Vilaine), reprend ses visites guidées ce samedi 4 juillet après plusieurs mois de fermeture. Sur ce site géré par EDF, l'électricité est produite grâce à la force des marées en baie de Saint-Malo où se déroulent les plus grandes marées d'Europe. Inaugurée par le général de Gaulle en 1966, l'usine produit l'équivalent de la consommation d'une ville de 225 000 habitants comme Rennes. Longtemps unique dans le monde avec une production de 240 MW, elle a été détrônée en 2011 par la centrale de Sihwa Lake en Corée du Sud. Le barrage sert de pont routier entre Saint-Malo et Dinard.

Des visites guidées gratuites

EDF propose 4 types de visites guidées réalisées majoritairement en extérieur. Les visites se font sur inscription et le port du masque est obligatoire. Les thèmes de visites retenues : le fonctionnement de l'usine marémotrice, de Gaulle et la Rance histoire de la construction, l'observation des petites bêtes de Rance et une visite spéciale "Grandes Marées". Les groupes seront limitées à 15 personnes. Des animations pédagogiques et scientifiques sont aussi proposées durant l'été dans les centres de loisirs situés à proximité.

