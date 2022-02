Dioxine : des communes d'Ile-de-France demandent d'autres études près de l'incinérateur d'Ivry

Plusieurs communes, dont Ivry-sur-Seine et Paris, ont demandé à la préfecture d'Ile-de-France de réaliser "avec objectivité et neutralité" de nouvelles études après la publication d'un rapport qui révèle des concentrations de dioxines très importantes près de l'incinérateur d'Ivry/Paris XIII.

Un rapport, qui révèle des concentrations de dioxines (un polluant organique persistant) très importantes près de l'incinérateur d'Ivry/Paris XIII, fait réagir des communes d'Ile-de-France. Ivry-sur-Seine, Paris, Alfortville et Charenton-le-Pont demandent à la préfecture d'Ile-de-France de nouvelles études. Les villes précisent qu'elles souhaitent que ces études soient faites "avec objectivité et neutralité".

Ces communes sont proches de cet incinérateur, le plus grand d'Europe, situé près du périphérique entre le Val-de-Marne et Paris. Il brûle les déchets de quinze communes dont Paris, soit l'équivalent de 730.000 tonnes d'ordures par an.

Une forte concentration de dioxine a été trouvée dans les oeufs

Selon le rapport de la fondation ToxicoWatch et commandé par le collectif 3R, des études ont été "menées sur des oeufs de poules élevées en plein air, des arbres (résineux, oliviers) et des mousses dans les communes d'Ivry-sur-Seine, Alfortville, Charenton-le-Pont et Paris".

On y retrouve "des concentrations de dioxines parmi les plus élevées des études de biosurveillance menées par ToxicoWatch en Europe", selon le collectif 3R, qui a publié ce rapport la semaine dernière.

Le collectif 3R reconnaît néanmoins qu'il est "scientifiquement difficile d'établir avec certitude l'origine de la présence (des dioxines) dans les communes autour de l'incinérateur d'Ivry-Paris XIII".

"Il faut que l'Etat compare l'ensemble des données et demande un avis circonstancié pour éclairer la population qui est inquiète", déclare Philippe Bouyssou, maire PCF d'Ivry.

Dans la foulée du rapport, l'Agence régionale de Santé (ARS) a demandé une expertise toxicologique et a préconisé la non-consommation des oeufs et produits animaux issus de poulaillers situés à proximité immédiate de l'incinérateur.

Pour le Syctom, les résultats sont conformes à la réglementation

Lundi, le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (Syctom), qui gère l'incinérateur, a réclamé également une nouvelle étude, après avoir reçu les communes concernées.

Par ailleurs, le syndicat a souligné que les résultats des contrôles menés concernant les dioxines sont "conformes à la réglementation et se situent le plus souvent entre deux fois et cinq fois sous les valeurs prescrites par la réglementation nationale", dans un communiqué.