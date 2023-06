Manifestation contre le chantier Lyon-Turin : à quoi faut-il s'attendre ce samedi en Maurienne ?

Des centaines de manifestants sont arrivés en Maurienne dès vendredi 15 juin pour participer à un grand rassemblement contre le chantier ferroviaire entre Lyon et Turin et le percement d'un tunnel de plus de 57 kilomètres sous les montagnes entre la Savoie et le Val de Suse en Italie.

Les manifestations et les rassemblements ont été interdits dans neuf communes de Maurienne par la préfecture. Un campement des opposants s'est donc installé vendredi dans la journée sur la commune de La Chapelle, à l'entrée de la vallée, sur un terrain communal.

Une conférence de presse à 9h30 samedi

Ce samedi matin, tout est calme en Maurienne, même si la présence des forces de l'ordre est visible dans la vallée, fourgons de gendarmes et voitures de police. Au campement des opposants, une conférence de presse est prévue à partir de 9h30. Les associations qui appellent à se rassembler devraient s’exprimer sur la décision de justice du tribunal administratif de Grenoble, qui confirme l’arrêté de la préfecture et l’interdiction de manifester dans neuf communes. Mais difficile de savoir s'il y aura d'autres actions, puisque les militants des Soulèvements de la terre, qui ont relayé la mobilisation, agissent par surprise. C’est leur force.

La préfecture précise que les habitants de la Maurienne pourront circuler presque normalement ce week-end, même si certains axes routiers, notamment aux abords des chantiers du Lyon-Turin, sont fermés et sous bonne garde.

Des contrôles de gendarmerie et de police

La préfecture de Savoie indique que 2 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur cette mobilisation depuis vendredi et jusqu'à lundi. Dans la journée de vendredi, il y a déjà eu de très nombreux contrôles. Voici le bilan communiqué par la gendarmerie en fin de journée.

95 véhicules contrôlés, soit 145 personnes.

119 objets coupants et contondants confisqués

2 artifices confisqués

Les forces de l'ordre poursuivent leur action pour garantir la sécurité des personnes et des biens

Les controles sont nombreux sur la Maurienne ce week-end © Radio France - Gendarmerie Nationale

Deux équipes sur place pour France Bleu Pays de Savoie

Pour cette journée très particulière, nous avons fait le choix à France Bleu Pays de Savoie de travailler avec deux équipes. Un journaliste sur le campement, Cédric Hermel, pour « le IN » et Anabelle Gallotti, à Avrieux. C’est une des rares communes contre le Lyon-Turin. C'est également là que se trouve un puits de ventilation du chantier, fermé aujourd’hui et très bien gardé. C’est un endroit emblématique pour les opposants, qui pourraient essayer de s'en approcher.