DIRECT - Suivez l'exercice de sûreté nucléaire à la centrale de Chooz

Ce mardi 12 septembre, la centrale nucléaire de Chooz et ses alentours sera le théâtre d'une simulation d'accident nucléaire avec rejet radioactif. Tous les 5 ans, les centrales nucléaires françaises sont soumises à un exercice national de sûreté nucléaire et de sécurité civile. En 2019, le dernier exercice de ce type avait été perturbé par un mouvement social.

L'objectif de cet exercice est de tester le dispositif d'alerte et l'organisation de la gestion de crise ainsi que tous les moyens qui seraient déployés si cela arrivait pour de vrai. La population n'est pas directement impliquée dans le déroulement de cette journée.

Que se passera-t-il sur le terrain ?

L'exercice prévoit de simuler un rejet radioactif qui mènerait soit à un confinement des populations, soit à leur évacuation. Bien sûr, dans les faits, la simulation de ce mardi n'ira pas jusque-là. Mais on va faire comme si.

Jusqu'à 20 kilomètres autour de la centrale, toutes les personnes qui se trouveront dans la zone hypothétiquement dangereuse recevront une notification de FR-Alert sur leur téléphone portable. Le message précisera bien qu'il s'agit d'un test dans le cadre de l'exercice et on ne demandera rien aux habitants. Mais dans une situation réelle, c'est bien cette sonnerie stridente qui alerterait les habitants et leur délivrerait des consignes, de mise à l'abri par exemple. Déployé en France depuis juin 2022, c'est la première fois que ce système d'alerte est testé dans les Ardennes.

Dans le cadre de cet exercice, il est prévu d'évacuer une des écoles située à moins de 20 kilomètres de la centrale vers le centre des congrès des vieilles forges. On ne sait pas encore quelle école sera concernée. Les parents n'ont aucune disposition particulière à prendre car la simulation de cette évacuation se déroulera pendant les horaires habituels de classe.

Qui dit alerte, dit sirène. Seule celle de la centrale devrait retentir car les communes autour de Chooz sont en train de renouveler leur équipement.

Dans les 22 communes françaises situées à moins de 20 km de la centrale, des pompiers seront envoyés dans la journée pour mesurer la radioactivité. On demandera aussi aux gendarmes de positionner des barrières et des panneaux de déviation afin de simuler le bouclage de certains secteurs. Pour aujourd'hui, ce sera pour de faux. Tout lemonde pourra circuler normalement et les panneaux seront simplement déposés en bord de route.

Quel périmètre est concerné ?

Le plan particulier d'intervention prévoit un protocole pour les 22 communes françaises situées à moins de 20 km de la centrale. Sont concernées Chooz, Ham-sur-Meuse, Auberives, Vireux-Wallerand, Vireux-Mollain, Hierges, Foisches, Rancennes, Landrichamps, Charnois, Givet, Fromelennes, Hargnies, Haybes, Montigny-sur-Meuse, Fépin, Fumay, Revin, Anchamps, Monthermé, Thilay et les Hautes-Rivières. Soit un ensemble de 32 648 habitants.

Le périmètre du plan particulier d'intervention en cas d'accident nucléaire à la centrale de Chooz - EDF

La centrale de Chooz étant proche de la frontière franco-belge, 100 000 ressortissants belges vivent à moins de 20 km de l'unité de production nucléaire. Les décisions prises par les autorités françaises ne s'appliquant pas pour cette population, des représentants des autorités belges participeront à la cellule de crise afin de transmettre les informations à l'Etat fédéral belge.

Qui intervient ?

Le scénario n'est pas connu localement. C'est l'échelon national d'EDF et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) qui l'ont concocté et distilleront les données au fur et à mesure de la journée.

L'exercice implique une multitude d'acteurs : EDF, préfecture des Ardennes, services de l'Etat, Force d'action rapide du nucléaire, experts des autorités du nucléaire, gendarmes, pompiers, agence régionale de santé, militaires, Croix-Rouge, Sécurité civile, conseil départemental, maires des communes situées à moins de 20 km de la centrale...

La centrale de Chooz étant proche de la frontière belge, des représentants de la province de Namur seront également présents en cellule de crise et feront le lien avec les autorités fédérales belges pour coordonner les interventions sur le terrain.