Disparition d'Adrienne Cazeilles, grande figure littéraire et écologiste du pays catalan

Ecrivain, chroniqueuse, ancienne institutrice, Adrienne Cazeilles s'est éteinte à l'âge de 98 ans. Née à Camélas en 1923, cette institutrice visionnaire avait consacré sa vie à la protection de l'environnement, bien avant que l'écologie ne soit à la mode. Bouleversée par le gigantesque incendie de 1976 qui avait ravagé plus de 15.000 hectares dans les Aspres, sa terre natale, elle avait rédigé un livre en forme de cri d'alarme, "Quand on avait tant de racines", considéré aujourd'hui encore comme un ouvrage de référence.

"Plus qu’une enseignante, plus qu’une écrivaine et plus qu’une botaniste, Adrienne fut tout au long de sa vie une éveilleuse de consciences", réagit son ami Pere Manzaranes. Longtemps conseillère municipal de Camélas, Adrienne Cazeilles n'a eu de cesse, dés les années 70, d'alerter sur les dangers de l'exode rural, la déprise agricole et le tourisme de masse.

"Féministe, écologiste, humaniste, plume acerbe quand il le fallait, esprit vif et curieux, encyclopédie vivante du monde paysan et de ses traditions, Adrienne Cazeilles aura marqué plusieurs générations. Une bibliothèque vient de disparaître", écrit encore Pere Manzanares.

Fille de paysans, Adrienne Cazeilles se mobilisait également "contre l’oubli de pratiques et de savoirs séculaires, garants de l’équilibre écologique des régions méditerranéennes", selon le réalisateur Guy Lochard qui lui a consacré un documentaire.

Les obsèques d'Adrienne Cazeilles seront célébrées jeudi 23 décembre à 11h au crématorium de Perpignan.