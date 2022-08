Dispositif préventif inédit contre les feux de forêts dans la Vienne

À partir de ce mercredi et jusqu'à vendredi, les pompiers de la Vienne déploient un dispositif inédit sur l'ensemble du département pour prévenir des feux de forêts.

Les risques incendies franchissent un cap jamais atteint dans la Vienne. Avec les conditions météorologiques actuelles, la vigilance renforcée canicule associée à des rafales de vent et la sécheresse, le département de la Vienne est actuellement en "risque très sévère" de feux de forêts. Les pompiers de la Vienne anticipent et mettent en place un dispositif préventif de feux de forêts sur l’ensemble du département. Un dispositif appliqué à partir de ce mercredi après-midi et jusqu'à vendredi 12 août.

Tout d'abord, les pompiers du SDIS 86 sont en alerte permanente et plusieurs équipes avec des camions citernes feux de forêts sont "judicieusement répartis sur les espaces forestiers", explique le Service départemental d'incendie et de secours de la Vienne. Sur place aux abords ou directement dans les espaces forestiers, ils font de la surveillance, de la reconnaissance de points sensibles et vérifient l'accès aux points d'eau.

Prévenir la population

Les pompiers ont également une mission d'information auprès de la population. Deux flyers sont distribués à la population à cette occasion. Le premier au sujet de la vigilance vis-à-vis du risque feux de forêt pour rappeler les précautions à prendre : éviter de se rendre en zone boisée, ne pas allumer de feu en extérieur, ne jamais jeter de mégots de cigarette.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les pompiers demandent également aux personnes habitant à proximité des forêts de ne pas stocker du fuel ou du butane à proximité immédiate des maisons et de couper les branches des arbres pour qu'elles soient à plus de trois mètres de la façade. Autre demande, en cas de feu, mettre sa piscine à disposition des sapeurs-pompiers.

Un second flyer est distribué et concerne l’incitation au volontariat, rappelant que dans la Vienne, 87% des sapeurs-pompiers sont volontaires.