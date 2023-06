Dissolution des Soulèvements : "C'est le droit de manifester qui est remis en cause", Jean Graziani

Invité de la rédaction de RCFM, Jean Graziani, militant écologiste de la première heure, a tout d'abord tenu à donner des nouvelles de votre neveu, Serge Duteuil-Graziani. "Il est sorti du coma après un mois et il fait actuellement des progrès pour se mouvoir, pour manger, pour réfléchir... Il a d'ailleurs communiquer sur Instagram où il affirme qu'il veut continuer la lutte".

ⓘ Publicité

Le collectif Les Soulèvements de la Terre, qui avait donc appelé à manifester à Sainte-Soline, fait l’objet d’une procédure de dissolution. Vous comprenez cette décision du gouvernement qui dit en substance « ce n’est pas la liberté d’expression, le militantisme qui sont visés, mais à l’usage répété et assumé de la violence ?

"LE 22 MARS, C'ÉTAIT LA JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU, ET LE 25, SAINTE-SOLINE. 3200 POLICIERS, 5000 GRENADES POUR UN TROU, POUR UNE BASSINE VIDE..."

"C'est le droit de manifester qui est simplement remis en cause, s'indigne Jean Graziani. La violence , c'est de ne pas répondre à l'urgence climatique, de dire on va faire une pause. Le 22 mars, c'était la journée mondiale de l'eau, et le 25, c'est Sainte-Soline. 3200 policiers, 5000 grenades pour un trou, pour une bassine vide".

Jean Graziani invité de la rédaction sur RCFM © Radio France

Mais quand des dizaines, des centaines de personnes, visage dissimulé, armées de boules de pétanque, de cocktails Molotov, de marteaux, viennent manifester, ce n’est pas pour faire un sit-in autour d’un feu de camp...

"Même le rapporteur de l'ONU s'est inquiété de l'attitude des forces de l'ordre. La défenseure des droits s'est elle auto-saisie". Jean Graziani n'en démord pas : "Cette radicalité est assumée alors que la radicalité des gouvernants ne l'est pas. Au niveau de l'écologie, la violence nous la ressentons bien".

Comme son neveu, Jean Graziani reste convaincu de la nécessité du combat écologique. Radical ou pas.

loading