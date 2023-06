Dissolution des Soulèvements de la Terre : 150 personnes rassemblées à Niort

A Niort, Poitiers, Melle, Châtellerault, Bressuire... des rassemblements étaient organisés ce mercredi 21 juin dans le Poitou comme ailleurs en France pour dénoncer la dissolution des Soulèvements de la Terre. Dissolution prononcée quelques heures plus tôt en Conseil des ministres . Le gouvernement estime que "sous couvert de défendre la préservation de l'environnement" , le collectif des Soulèvements de la Terre "incite à la commission de sabotages et dégradations matérielles, y compris par la violence" comme lors de la manifestation anti-bassines de Sainte-Soline le 25 mars 2023 .

"Inapplicable" pour Julien Le Guet

"On ne dissout pas un soulèvement" répond le collectif dont les avocats ont annoncé un recours auprès du Conseil d'Etat contre cette dissolution. Cette phrase est également reprise dans le rassemblement niortais qui se déroule place du Donjon, la rue de la préfecture étant en travaux. Julien Le Guet, figure de la lutte anti-bassines, est présent. "On va contre-attaquer à travers les recours. Et on est très serein parce que la décision est inapplicable. On est plus de 108.000 a se revendiquer des Soulèvements de la Terre. On ne dissout pas un mouvement, on ne dissout pas une idée. La véritable association de malfaiteurs, c'est celle qui est constituée par le gouvernement avec le monde de l'agro-industrie", dénonce le porte-parole de Bassines non merci pour qui "cet épisode nous donne une force qu'on a jamais eu".

"Nécessaire" selon Gilbert Favreau

Une dissolution soutenue en revanche par le sénateur des Deux-Sèvres Gilbert Favreau. L'élu LR parle "d'une mesure de salut public. On est arrivé à un degré de violence de ces manifestants avec la population en général et plus particulièrement envers la population agricole dans les Deux-Sèvres, il fallait mettre un terme à cette situation. Si on avait pu négocier. Mais ce sont des gens qui sont organisés pour casser. Quand ils ont besoin de beaucoup de monde, ils ont des réseaux qui leur permettent d'appeler y compris à l'étranger des black blocs qui viennent sur le terrain".