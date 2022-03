Divajeu : ils apprennent à détecter la présence du loup dans la Drôme

Une trentaine de stagiaires ont participé ce mardi 8 mars à Divajeu dans la Drôme à une formation pour devenir correspondants des réseaux de l'Office Français de Biodiversité. Ils apprennent à reconnaitre des indices de présence du loup et du lynx.

Dans la salle municipale de Divajeu dans la Drôme, une trentaine d'inscrits à la formation de correspondants des réseaux Loup-Lynx écoutent l'intervenant. Les stagiaires y participent ce mardi 9 mars jusqu'à mercredi. Éleveurs d'ovins sur le plateau du Vercors, élus, passionnés du fonctionnement des prédateurs apprennent à reconnaître les indices laissés par les loups, comme les poils, les urines etc.

Une trentaine de participants à la formation de correspondants des réseaux loup/lynx © Radio France - Lucile Auconie

Grâce aux informations que les correspondants font remonter à l'Office Français de la Biodiversité, ce dernier peut identifier les prédateurs et leur population dans nos départements. Par exemple dans la Drôme l'OFB n'a pas encore détecté de lynx. Pourtant dans l'assistance certains éleveurs évoquent sa présence dans le département . À cela, Gérald Goujon de l'Office Français de la Biodiversité, animateur régional du réseau Loup-Lynx en Auvergne-Rhône Alpes répond "si la photo qui a été prise n'a pas été rapportée par les correspondants, nous ne pouvons déterminer sa présence. Nous ne nous fions qu'aux faits et aux preuves."

Les correspondants sont indispensables à la surveillance du loup

Dans la Drôme les attaques loups se multiplient. Au début du mois de février, une meute a été aperçue sur les hauteurs de Crest et un éleveur a perdu 19 de ses 37 brebis. Alors la Préfecture de la Drôme et l'Office de la Biodiversité Française souhaitent augmenter le nombre de correspondants en capacité de délivrer des indices sur la présence du loup.

Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chances de détecter leur présence !

Gérald Goujon de l'Office Français de la Biodiversité explique "nos correspondants sont capables de recueillir l'information sur le terrain et de nous la transmettre de façon standardisée. Les probabilités de détection du loup sont très faibles. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chances de détecter leur présence ! Sans les correspondants, nous n'aurions aucune donnée. Aujourd'hui, nous savons qu'au niveau national, il y a environ six-cents loups sur le territoire."

Apprendre à repérer les indices de présence

C'est la partie de la formation la plus attendue par les participants : apprendre à repérer les indices de présence du loup. Il s'agit souvent d'observations visuelles, comme les traces des prédateurs dans la neige, elles aident à détecter les meutes. Les excréments et poils sont d'autres éléments qui peuvent être transmis à l'OFB par les correspondants.

Des éleveurs d'ovins participent à la formation

Parmi les futurs correspondants, il y a Elisabeth Moreau, elle est éleveuse d'ovins et de caprins au GAEC BOS à Gigors-et-Lozeron. Si elle participe à la formation c'est qu'elle a déjà fait plusieurs constats dans la vallée de la Gervanne. Cette exploitante a équipé ses chiens de protection de colliers GPS.

Grâce à cet outil, elle a pu tracer le parcours de ses chiens. Et voici ce qu'Elisabeth a remarqué "nous avons constaté que nos chiens font systématiquement demi-tour au même endroit. En fait ils s'arrêtent pour uriner là où le loup lui aussi marque son territoire. Grâce au piège photo, nous avons constaté la présence de loups. Aujourd'hui je cherche des réponses, combien sont-ils ? Quelles interactions ont-ils avec nos chiens de protection ? Nous n'avons rien sur le loup à l'heure actuelle. Lui, il nous observe tout le temps mais nous nous le voyons jamais."