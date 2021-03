Après Fukushima, les "travaux en France ne nous mettent pas à l'abri d'une catastrophe", dit la CRIIRAD

Dix ans après impossible toujours de passer à autre chose. Le tsunami qui a ravagé la centrale nucléaire de Fukushima , le 11 mars 2011, laisse encore des traces au Japon. Et les travaux de sécurisation des centrales françaises réalisés après ce drame "ne seront jamais suffisants pour éviter la catastrophe", selon Bruno Chareyron, invité ce jeudi sur France Bleu Drôme-Ardèche.

Encore dix ans de travaux en France

L'ONG Greenpeace dénonce la lenteur des travaux engagés sur les centrales françaises après la catastrophe de Fukushima. EDF échelonne ses chantiers jusqu'en 2034. "Bien sûr que c'est trop long, dénonce Bruno Chareyron, directeur de la Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité à Valence. Et ces travaux ne nous mettent pas à l'abri des catastrophes nucléaires".

Le bilan qu'il dresse ce jeudi sur France Bleu Drôme-Ardèche est alarmant : "Je ne dis pas que cela ne sert à rien mais ces travaux ne nous mettent pas à l'abri de certains actes terroristes par exemple. Ils ne permettraient pas de résister à une chute d'avion sur une piste de combustibles usés. La catastrophe nucléaire est possible en France et il faut s'y préparer".

EDF a pourtant mis en place sa Force d'Action Rapide : 300 agents spécialement formés et équipés avec hélicoptère, barge, 4x4 qui peuvent être déployés en 24h sur n'importe quelle centrale en difficulté. Dans nos départements, la digue du canal Donzère-Mondragon a été renforcée, la nappe phréatique à Cruas a été déviée et des groupes électrogènes d'ultime secours, des sources d'eau ultimes sont installées pour garder la main sur le refroidissement des réacteurs en cas de catastrophe.

Reste que nous ne sommes pas encore prêts conclue Bruno Chareyron : "Les plans de distribution des pastilles d'iode stable sont insuffisants. Cela concerne uniquement les gens dans un rayon de 20 km et tous ne l'ont pas récupérée".

Un retour à la normale impossible au Japon ?

Après la catastrophe au Japon, la CRIIRAD a aidé des citoyens japonais à créer un organisme du même genre. "Parmi les laboratoires que la CRIIRAD a contribué à créer, un certain nombre ont mis en place un atlas citoyen des contaminations au Japon. Il y en a toujours dans les sols jusqu'à la partie Nord de Tokyo. La situation est ingérable. Le gouvernement essaie de forcer les citoyens à revenir sur des territoires toujours radioactifs et le taux de retour est très faible", explique le directeur.

Selon Bruno Chareyron, les opérations de décontamination ont généré entre 10 et 20 millions de tonnes de sacs de terre radioactive "dont les autorités ne savent pas quoi faire". Il ajoute : "Les autorités japonaises font tout pour banaliser la catastrophe pour faire croire que c'est réglé et organiser les Jeux Olympiques alors que rien n'est réglé. Il y a plus de 1,2 million de tonnes d'eau contaminée qui s'accumule dans les réservoirs et qu'on voudrait rejeter en mer, ce qui n'est pas légal".