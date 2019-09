Dix hectares de sapins brûlés dans la Montagne Noire près d'un parc d'éoliennes

Arfons, France

Les pompiers du Tarn combattent ce dimanche un incendie de forêt sur la commune d'Arfons, près de Sorèze dans la Montagne Noire. Des moyens ont été rapidement mobilisés pour protéger le parc éolien voisin composé d'une dizaines d'éoliennes (qui célébrait samedi ses 10 ans, voir tweet ci-dessous).

Le feu s'est déclaré vers 05h40. Quatre groupes d'intervention ont été engagés, soit 80 hommes et femmes. Quatre Canadairs de la zone Sud sont arrivés en fin de matinée. En tout à 11 heures, dix hectares de sapins ont brûlé.

Le vent sur zone était assez fort ce dimanche matin avec des rafales à 50 km/h. Il devrait tomber dans l'après-midi et faciliter le travail des pompiers. Le feu a été circonscrit mais il dégage beaucoup de fumées, visibles en plaine et de loin. Un engin des pompiers de Haute-Garonne et deux de l'Aude sont venus en renfort.