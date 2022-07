Dix massifs forestiers interdits d'accès dans les Bouches-du-Rhône ce mardi

En raison de la sécheresse et du risque incendie, dix massifs forestiers sont de nouveau interdits d'accès ce mardi dans les Bouches-du-Rhône.

La préfecture des Bouches-du-Rhône annonce la fermeture de dix massifs forestiers sur les 25 que compte le département ce mardi 19 juillet, en raison de la sécheresse et des risques d'incendies, comme celui qui sévit actuellement dans le massif de la Montagnette. L'accès, la circulation et la simple présence sont interdits dans les massifs suivants :

Montagnette

Rougadou

Alpilles

Chambremont

Castillon

Sulauze

Arbois

Côte Bleue

Étoile

Garlaban

En rouge, les massifs concernés et interdits d'accès - préfecture des Bouches-du-Rhône

Douze autres massifs sous surveillance

L’accès est autorisé mais les travaux sont interdits après 13 heures dans les 12 massifs suivants : Chaine des Côtes, Lançon, Les Roques, Pont de Rhaud, Quatre Termes, Concors, Trévaresse, Collines de Gardanne, Montaiguet, Regagnas, SainteVictoire et Sainte-Baume. La réalisation de travaux - de 5h à 13h - doit obligatoirement s’accompagner d’un dispositif adapté d’extinction (extincteur, tuyau d’arrosage...).

L’accès est autorisé dans les trois autres massifs : Calanques, Cap Canaille et Grand Caunet.

En période estivale, l’accessibilité aux massifs est déterminée quotidiennement en fonction de la météorologie et de la sécheresse. Elle est cartographiée et rendue publique pour chaque massif et pour les 90 communes concernées, à 17 heures pour la journée du lendemain, sur le site internet de la préfecture